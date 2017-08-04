İŞ-YAŞAM

Muş'ta arıcı kadınlara öncelik tanınıyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 DHA

Muş'ta kırsal kalkınma projesi kapsamında arıcılık yapanlara hibe yardımında bulunulurken, kadın arıcılara öncelik verildi. Muş Arıcılar Birlik Başkanı Aydın Bağlam, kadın girişimcilere maliyeti 96 bin lira olan arıcılık malzemesinin 60 bin lirasını hibe olarak destek verdiklerini söyledi

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    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) son 4 yılda 21 arıcılık projesine destek alındığını söyleyen Muş Arıcılar Birlik Başkanı Aydın Bağlam, son yıllarda kentte yerli arıcılığın geliştiğini ve arıcı sayısında önemli artış olduğunu bildirdi. 

  • 2 Muş'ta arıcı kadınlara öncelik tanınıyor
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    Arıcılık yapanlara proje destekli olarak 480 kovan, güneş enerji sistemi, sırt teknesi, arıcı barınağının verildiğini belirten Aydın Bağlam, kadın girişimcilere maliyeti 96 bin lira olan arıcılık malzemesinin 60 bin lirasını hibe olarak destek verdiklerini söyledi.

  • 3 Muş'ta arıcı kadınlara öncelik tanınıyor
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    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı´nın Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPART 2'nin ilk çağrısında alınan proje sayısının 116 olduğunu vurguladı. 

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    Alınan projelerden 22'sinin kabul edildiğini belirten Uygur, bunlardan 7'sinin arıcılık projesi olduğunu aktardı. Projelerde yapılan incelemede kriterler, kovanların kurulacağı bölge gibi yapılan puanlamada kadın girişimciler artı 10 puan fazladan verildiğini bildiren Beytullah Uygur, kadın girişimcilere arıcılık yapmalarında öncelik verildiğini ifade etti. 

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    Kadın arıcılardan Derecik köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Sevgül Bozkurt, "Köyümüz dağlık ve ormanlık alanda. Bu yüzden arıcılık yapan çok. Devlet hibe desteği ile bu yıl arıcılığa başlayacağım. Kadınların evde oturma yerine iş hayatına atılmaları gerekiyor" diye konuştu.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 18 saat önce
    Kars bal kasar kaz 10 numara 5 yildiz
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:46
    kars ve ardahanın balı bir numaradır.
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 16:45
    brawo
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