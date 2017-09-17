İŞ-YAŞAM

Yüzde 95'i organik olan baldan yılda 3 ton satılıyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Van'ın Gevaş ilçesinde devletten aldığı destekle arıcılık yapmaya başlayan Remziye Canbey, yılda ortalama 3 ton bal satıyor

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    Gevaş ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Canbey, Van Gölü kıyısında özenle yetiştirdiği arılardan elde ettiği balı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine göndererek ailesinin geçimini sağlıyor. Mesleğe başlamasında kendisine destek olan eşiyle bitki florasının geniş olduğu bölgede arıcılık yapan Canbey, yılda 3 ton bal satıyor.

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    "KAZANDIĞIM PARAYLA ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM"

    Canbey,  arıcılık mesleğini geliştirmek için proje hazırlayarak TKDK'ya sunduğunu anlattı. Arıcılığı çok sevdiğini ve bir şey üretebilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan 8 çocuk annesi Canbey, oğullarından 2'sinin üniversite ve birinin lisede okuduğunu, okul masraflarını bal satarak karşıladığını belirtti.

     

  • 3 Yüzde 95'i organik olan baldan yılda 3 ton satılıyor
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    Tüm varlığının beslediği arılar olduğunu kaydeden Canbey, şöyle konuştu:

     

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    "Çalışmayı çok seviyorum ve bu işi terk etmeyi düşünmüyorum. Eşim de bu konuda bana çok büyük destek veriyor. Allah TKDK'dan razı olsun. Projemizi kabul ederek bize destek verdiler. Kurduğum işten kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum. Onları geleceğe hazırlıyorum. Ben evde oturan diğer kadınlara da evlerinden çıkarak çalışma hayatına atılmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda devletimiz de çok büyük destekler veriyor. Onların da bu desteklerden yararlanarak kendi işlerini kurmalarını, üretim yapmalarını istiyorum."

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    "SİPARİŞ ÜZERİNE GÖNDERİYORUZ"

    Kaliteli bal ürettikleri için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş aldıklarını anlatan Canbey, "Ürettiğimiz balın yüzde 95'i organik. Bu nedenle taliplisi çok oluyor. Ürünleri ya kendimiz götürüp teslim ediyoruz ya da kargo ile gönderiyoruz. Eşimle birlikte götürüyoruz, hem gezmiş hem de siparişlerimizi teslim etmiş oluyoruz. 3 ton balı böyle dağıtıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun" ifadelerini kullandı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 15
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 03:04
    şekeri basmayında
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
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