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hayvancılık
İŞ-YAŞAM

"Hayvancılıkta ithalatı bitirmek istiyoruz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı, "Bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz. Bunun için hayvancılıkta yeni teşvik ve destek modelleri geliştiriyoruz. Yeni politikalarla hayvan ithalatını düşüreceğiz." dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba, 08:38:48 Güncelleme: 08:40:58 AA

Yazıcı, Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, besicilerin en büyük sorununun ithalat olduğunu söyledi.

Hayvancılık konusunu değerlendirirken, et fiyatlarında yüksek maliyet sorunuyla karşılaştıklarını anlatan Yazıcı, "Bu maliyetler içinde besi materyali ve yem vardı. Biz bunun önüne geçmek için Et ve Süt Kurumunu devreye koyduk. Bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz. Bunun için hayvancılıkta yeni teşvik ve destek modelleri geliştiriyoruz. Yeni politikalarla hayvan ithalatını düşüreceğiz." diye konuştu.

Meraların ıslahını besiciler aracılığıyla yapmak istediklerini dile getiren Yazıcı, Milli Tarım Politikası adı altında bitkisel ve hayvansal üretim eksenli iki üretim modeli uyguladıklarını ifade etti.

Yazıcı, hayvansal üretimde eldeki potansiyeli değerlendirmek amacıyla 30 ili "yetiştirici bölgesi" ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu 30 ilden birisi de Erzurum. Doğan her buzağıya aşıları tamamsa 750 Türk lirası destek veriyoruz. Düve alımında ise yüzde 30 destek veriyor, meraların uzun süreli hayvancılıkla uğraşanlar tarafından kiralanabilmesinin önünü açıyoruz. İhtiyacımız olan et miktarı yılda 1 milyon 300 bin ton, bunun 1 milyon 150 bin tonunu eli nasırlı çiftçimiz aracılığıyla üretiyoruz, ancak 150 bin ton et ihtiyacımız doğuyor ve yılda 400-500 bin hayvan ithal ediyoruz. Bu ithalat hiç arzu ettiğimiz bir durum değil."

Erzurum'da Damızlık Koç-Teke ve Düve Merkezi kurulacağını bildiren Yazıcı, söz konusu desteklerin Erzurum'a sağlanmasında AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın büyük katkısının olduğunu ifade etti.

Ilıcalı da Yazıcı'nın Erzurum'a besicinin sorunlarını dinlemek için geldiğini ve besicilere çok güzel bilgiler verdiğini belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen 3 destekten de Erzurum'un yararlanıyor olması çok önemli. Şahsım, besicilerimiz ve Erzurumlular adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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