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sandık bütçesi, mehmet şimşek, Kredi Garanti Fonu
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16 Nisan öncesi harcamalara hız verilmesi bütçeyi 15 milyar etkiledi

Martta 19.5 milyar liraya çıkan bütçe açığında referandum öncesi kesenin ağzının açılması etkili oldu. ÖTV, KDV indirimi, tarımsal ödemelerin öne çekilmesi, ilk 3 aylık prim tahsilatının son 3 aya ertelenmesi, 8.5 milyon çalışana aylık 100 lira asgari ücret desteği bütçe açığında rol oynadı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 08:57:38 Güncelleme: 09:00:09

Önceki gün açıklanan verilere göre Mart ayında bütçe açığının 19.5 milyar TL’ye, Ocak-Mart döneminde ise 14.9 milyar TL’ye çıkmasında referandum atmosferine girilen ocaktan sonra çoğu ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler ciddi rol oynadı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da artan bütçe açığını yorumlarken bahsettiği vergi indirimleri şubat ayı başında açıklanmıştı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, bu önlemlerle beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ÖTV sıfırlanırken, mobilyada KDV yüzde 18’den 8’e indirildi, konut tesliminde de KDV yüzde 18’den 8’e çekildi. İlk etapta Nisan ayı sonuna kadar geçerli bu indirimlerin bütçeye maliyeti 350 milyon TL açıklanmış, daha sonra Eylül ayına kadar uzatılan bu önlemlerle maliyetin 800 milyon liraya ulaşacağı belirtilmişti.



Ancak ilk ayda bütçe gelirlerini olumsuz etkileyen kararlar içerisinde bu indirimlerin çok üzerinde maliyet oluşturan kalemler de oldu. Örneğin ilk 3 aylık prim alacağı yılın son 3 ayına ertelendi. Bu da 6 milyar liralık gelirin ertelenmesi anlamına geliyor. Aylık 773 liralık istihdam seferberliği desteğinin de bütçeye etkisi özellikle nisan sonundan itibaren hızlanacak. Ancak Mart'ta hız kazanan işe alımlarda az da olsa ilk 3 ayın bütçesini etkiledi. 10 Nisan itibariyle 760 bin kişinin işe alındığı açıklanmıştı.

İSTİHDAM DESTEĞİ AYLIK 587 MİLYON TL

Bu rakam dikkate alındığında istihdam seferberliğinin aylık maliyeti 587 milyon liraya ulaşmış durumda.

Daha önce aylık 100 lira olarak 2017’de uygulanmasına devam edilen asgari ücret desteğinin aylık maliyeti de 850 milyon lira. Özetle prim tahsilatının ertelenmesi, tarım ödemeleri ve KGF kefaleti başta olmak üzere bütçe üzerindeki etki 15 milyarı buldu.



KOBİ’LERE KGF KEFALETİ 4.5 MİLYAR TL ETKİLEDİ

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle KOBİ’lere 250 milyar liralık kredi kullandırılması bütçede 4.5 milyar TL, tarımsal ödemelerin erkene alınması ise 2.4 milyar TL’lik etki yarattı.

Referandumdan önce Mart ayında muhtar ve korucuların primini devletin karşılayacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 47 bin muhtar, 50 bin de maaşlı korucu olduğu dikkate alındığında muhtar priminin aylık maliyeti 31 milyon TL, korucuların prim desteği maliyeti ise 29 milyon lira olacak. (Toplam 60 milyon TL)

16 Nisan referandumu öncesi muhtar ve koruculara prim desteği verilmesi kararını Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

MUHTAR VE KORUCUYA PRİM DESTEĞİ AYDA 60 MİLYON TL’YE MAL OLUYOR

Aylık 2.7 milyon lira olan büyükanne için torun desteği de diğer kalemler içerisinde oldukça mütevazı kalıyor.



ŞİMŞEK, MİLLİ GELİRİN % 0.6’SI KADAR ETKİ YAPAR DEMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirlerin maliyetinin milli gelirin yüzde 0.5-0.6’sı kadar olacağını açıklamıştı. 2.6 trilyon liralık 2016 milli gelir rakamı dikkate alındığında, Şimşek’in verdiği orana göre tedbirlerin maliyetinin 13-15 milyar TL arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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