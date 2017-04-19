Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunu açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Temmuz 2016-Mart 2017 dönemine ilişkin yeni çıkarılacak Yeniden Yapılandırma Kanunu ile 70 milyar TL ödenmemiş vergi ve prim borcunun yapılandırılacağını ve bütçeye 2 milyar TL’si haziranda olmak üzere en az 4 milyar TL gelir öngördüklerini söyledi.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Ağbal, geçmiş yeniden yapılandırma tahsilatının bu rakamlara dahil olmadığını, bugüne kadar 15 milyar TL tahsilat gerçekleşen bir önceki yapılandırmadan bu yıl öngörülen 5 milyar liralık gelir öngörüsünün de aşılacağını belirtti. Yeniden yapılandırmanın ekonomiye destek olmak amacıyla alınan tedbirlerden biri olduğunu kaydeden Ağbal, "Bütçenin gelir tarafına katkı olacak. Yeni yapılandırmada başvuruları Mayıs'ta, ilk ödemeleri Haziran'da almayı planlıyoruz. Haziran'da bütçenin gelir tarafına önemli destek gelmesini bekliyoruz. Yeni yapılacak yeniden yapılandırmadan Temmuz 2016-Mart 2017 sonuna ilişkin döneme tekabül etmek üzere Haziran ayında en az 2 milyar TL, yılsonuna kadar en az 4 milyar TL vergi geliri tahsil edebiliriz"

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, geçmiş yeniden yapılandırmada vergi gelirleri tahsilatının bu rakamlara dahil olmadığına da dikkat çeken Ağbal, "Bütçede buradan 5 milyar lira öngörmüştük. Gerçekleşme daha fazla olacak" dedi.

ARTIK ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON VE İŞSİZLİK TEDBİRLERİ OLACAK

Bakan Ağbal, pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişiklik referandumunun ardından bir numaralı maddenin ekonomi olacağını, enflasyon ve işsizliğin aşağı çekilmesinin de öncelikler arasında bulunduğunu kaydetti. "Şu anda en hazırlıklı olan üretim reform paketi. Bununla bir taraftan üretimde kolaylaştırıcı hükümler getiriliyor, maliyetler aşağı çekiliyor bir taraftan da organize sanayi bölgelerindeki yatırımları daha cazip hale getirecek yeni teşvikler getiriliyor" diyen Ağbal, çalışmaları belli aşamaya ulaştırılan İşgücü Piyasası Reformu’nun TBMM’ye getirileceğini vurguladı.

Ağbal, gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve bu dalgalanmanın enflasyona yansımasına ilişkin Gıda Komitesi’nde önemli önerilerin gündeme getirildiğine de dikkat çekti.

YAPILANDIRMAYA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Yeniden yapılandırmanın vergide gönüllü uyumu olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Ağbal, "Vergi borçlarını düzenli ödeyen bir mükellef sektör ya da firma olarak zor dönemde, başka bir faktörle borcunu ödeyememişse uygun koşullarla borcunu yapılandırabilsin istiyoruz" dedi. Ağbal, şöyle devam etti:

"Böylelikle kalıcı bir genel yeniden yapılandırmayı değil, bir daha bu kanunlara ihtiyaç duymayan, ‘iyi günde öderim ama sıkıntılı dönemde ihtiyacım olunca bu imkanı bulurum’ dedirten bir sistem düşünüyoruz"

KİMLER YARARLANIR?



Yeni yapılandırmadan bir önceki dönem başvuruda bulunup ödeme yapmayan ve hiç başvurmamış olanlar da yararlanacak.