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kırmızıbiber, kuru fasulye, bülent tüfenkci
İŞ-YAŞAM

Kuru fasulye ve kırmızıbibere ithalat önlemi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci fiyatı artan kuru fasulye ve kırmızıbiberde ithalat kararnamesinin Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını ifade etti. Et ithalatında da süreyi uzatan kararname yolda

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:33:25 Güncelleme: 09:39:16

Referandum sonrası siyasi gündemle toplanan Bakanlar Kurulu, çift haneye çıkan enflasyonu da ihmal etmedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fiyatı artan kuru fasulye ve kırmızıbiberde ithalat kararnamesini Bakanlar Kurulu’nda imzaya açtıklarını söyledi.

Habertürk Gazetesi'nden Deniz Çiçek'in haberine göre, Tüfenkci, alınan tedbirlerin etkisi ile enflasyonun mayıs ayından itibaren düşeceğini belirterek, “Hızlı şekilde fiyatı artan ürüne müdahale ediyoruz. Enflasyon için müdahaleden çekinmeyiz” dedi.



Tüfenkci, enflasyona dönük çalışmalarının da olacağını kaydederken, “Gıda Komitesi’ni işler hale getirmiş ve güçlü şekilde yapılandırmıştık. Oradan gelen sinyallerle, fiyatı artan ürünlerle ilgili artışları dikkate alıyoruz. Kuru fasulyedeki fiyat artışını dahi dikkate alıyoruz. Kuru fasulyede gümrük vergilerini sıfırlayacak kararnameyi Bakanlar Kurulu’nda imzaya açtık. Fasulyede ithalatı serbest bıraktık. Nohut için de benzer karar almıştık” dedi.



Tüfenkci, kırmızıbiberde de benzer bir karar aldıklarını ve gümrük vergilerinin indirileceğini ifade ederken, “Fiyatı yükselen ürünlerin fiyatını dengelemek için tedbir alıyoruz. Hızlı şekilde fiyatı artan ürüne müdahale ediyoruz” diye konuştu. Tüfenkci, ithalat kararlarının dokuzuncu aya kadar uygulanacağına da dikkat çekti.



ETTE İHTALAT BAŞLIYOR

Tüfenkci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da et ve et ürünlerine müdahale çizgisini sürdürdüğünü, ette ithalat konusunda süreyi uzatan yeni bir kararnamenin imzaya açıldığını söyledi.

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