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19 NİSAN 2017
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Türk Hava Yolları, THY yolcu sayısı,
İŞ-YAŞAM

THY yolcu sayısında düşüş

Türk Hava Yolları’nın Ocak-Mart 2016 döneminde 14.2 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 8 düşüş yaşayarak 13 milyona indi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:48:41 Güncelleme: 09:51:55

Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda yüzde 2.9, dış hatlarda yüzde 11.8 oranında oldu. THY’nin dıştan dışa transfer yolcu sayıları da inişe geçti. Transit yolcu sayısı geçen yılın Ocak-Mart dönemine göre yüzde 11.6 düşüşle 4 milyon 192 bin 892’ye geriledi. Yolcu doluluk oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 74.2 oldu.

Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2016 döneminde 29.1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 7.3 azalarak 26.9 milyar oldu. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda yüzde 2.1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 8.1 oanında gerçekleşti.

KUZEY AMERİKA’YA KAYIP YÜZDE 18.9

ABD ve İngiltere’ye uçuşlarda, martın son haftasında kabin içine cep telefonundan büyük elektronik aletlerin alınmasının yasaklanmasıyla Kuzey Amerika bölgesine uçuşlarda da THY yolcu kaybetti.

Geçen yılın ilk 3 ayında Kuzey Amerika’ya 497 bin 16 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın bu bölgeye yolcu sayısı yüzde 18.9 kayıpla 403 bin 294’e düştü. Doluluk oranları da geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 kayıpla yüzde 78.3’ten 74.8’e indi. THY diğer hatlarda da kayıplar yaşadı.

Geçen yılın ilk 3 ayına göre THY, Ortadoğu uçuşlarında yüzde 10.9 kayıpla bir milyon 91 bin 682, Avrupa uçuşlarında yüzde 16.5 kayıpla 3 milyon 668 bin 802, Afrika uçuşlarında yüzde 1.8 kayıpla 662 bin 605, iç hatlarda da yüzde 2.8 düşüşle 5 milyon 819 bin 257 yolcu taşıdı.

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