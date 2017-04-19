Bakan Mehmet Müezzinoğlu konuşuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

İstihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak 15 Nisan itibariyle 802 856 kişinin iş başı yaptı. Mayıs ayında bu rakam bir milyonu bulacak.

İstihdam artışı üretim rakamlarına da yansıyor.

Emekliye promosyon ödemelerinin yüzde 75'i tamamlandı. 3 milyar 2000 bin gibi bir rakam bankalar tarfından ödendi.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ

Kıdem tazminatı bugün için 2 temel sorun başlığı var. Sürdürülebilir olmadığını gösteren iki net başlığı var.

Çalışanları hakları, işveren kasasında birikiyor bu da büyük sorunlara sıkıntılara sebep oluyor. Bazı işyerleri kapanabiliyor, işveren bunu finansman olarak kullanabiliyor. Çalışan ya kıdem tazminatını alamıyor ya da az alıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren işvereni ile çalışanı ile sendikasıyla samimiyetle, alın teri ve hak hukukun korunması ve güvencenin güçlü olmasıdır. Yüzde 70 oranında hak kaybı var. yüzde 30'luk kitle de neredeyse yarın ne olacağını bilmediği riski taşıyor.

Ayrıntılar geliyor...