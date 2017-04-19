İŞ-YAŞAM
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Mehmet Müezzinoğlu
İŞ-YAŞAM

Bakan Mehmet Müezzinoğlu konuşuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:31:13 Güncelleme: 10:36:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

İstihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak 15 Nisan itibariyle 802  856 kişinin iş başı yaptı. Mayıs ayında bu rakam bir milyonu bulacak.

İstihdam artışı üretim rakamlarına da yansıyor.  

Emekliye promosyon ödemelerinin yüzde 75'i tamamlandı. 3 milyar 2000 bin gibi bir rakam bankalar tarfından ödendi.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ

Kıdem tazminatı bugün için 2 temel sorun başlığı var. Sürdürülebilir olmadığını gösteren iki net başlığı var.
Çalışanları hakları, işveren kasasında birikiyor bu da büyük sorunlara sıkıntılara sebep oluyor. Bazı işyerleri kapanabiliyor, işveren bunu finansman olarak kullanabiliyor. Çalışan ya kıdem tazminatını alamıyor ya da az alıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren işvereni ile çalışanı ile sendikasıyla samimiyetle, alın teri ve hak hukukun korunması ve güvencenin güçlü olmasıdır. Yüzde 70 oranında hak kaybı var. yüzde 30'luk kitle de neredeyse yarın ne olacağını bilmediği riski taşıyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı
İŞ-YAŞAM

IMF'den Türkiye açıklaması
Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
İŞ-YAŞAM

Üretimini yüzde 100 artırdı
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
Türk milyarderlerin yaşları
İŞ-YAŞAM

Türk milyarderlerin yaşları
Al Aboud Holding, Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni satın aldı
İŞ-YAŞAM

Bir günde ikinci yabancı satışı da geldi
Fitch Ratings referandum sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

Referandum sonrası ilk açıklama
16 Nisan öncesi harcamalara hız verilmesi bütçeyi 15 milyar etkiledi
İŞ-YAŞAM

SANDIK BÜTÇESİ NE DURUMDA?
THY yolcu sayısında düşüş
İŞ-YAŞAM

ABD’YE UÇUŞLARDA 93 BİN YOLCU KAYIP
Mehmet Şimşek IMF ile ilgili önemli bir tweet attı
İŞ-YAŞAM

BAKAN ŞİMŞEK'TEN IMF TAHMİNLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Mehmet Müezzinoğlu konuşuyor
İŞ-YAŞAM

MÜEZZİNOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunu açıkladı
İŞ-YAŞAM

"70 MİLYARLIK YENİ BARIŞTAN 4 MİLYAR TL GELİR BEKLİYORUZ"
"Hayvancılıkta ithalatı bitirmek istiyoruz"
İŞ-YAŞAM

"HAYVANCILIKTA İTHALATI BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme