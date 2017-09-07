Türk kirazının yüzde 62'sini Alman ve Ruslar tüketti

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, ağustos sonu itibarıyla kiraz ve vişne ihracatının sonuna gelindi.
Türkiye geneli kiraz ihracatı, mevsimsel etkiler nedeniyle geçen yıla göre yüzde 24 düşüşle 59 bin 838 tona geriledi. Değer bazında ise yüzde 13 azalan dış satım, 158 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti.
Dünyada bir marka haline gelen Türk kirazını en çok Alman ve Ruslar tüketti. Bu iki ülkeye toplam ihracatın yüzde 62'si yapıldı. Almanya, 22 bin 944, Rusya ise 14 bin 484 ton ürün aldı. Bu ülkelerden sonra en fazla ürün gönderilen ülke 8 bin 920 tonla Irak oldu.
Almanya ve Rusya'nın, Türk kirazına ödediği toplam miktar 100 milyon doları geçerek 105 milyon 791 bin dolara ulaştı. Almanya kirazın kilogramına 3.6 ve Rusya ise 1.5 dolar ödedi.
Türk kirazının kilogramına en fazla ücreti ödeyen ülkeler ise 6.8 dolarla Belçika ve 4.7 dolarla Hollanda oldu. Belçika, 444 ton ürün için 3 milyon 21 bin dolar verdi.
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