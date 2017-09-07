Türk kirazının yüzde 62'sini Alman ve Ruslar tüketti

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Dünyada bir marka haline gelen Türk kirazını en çok Alman ve Ruslar tüketti. Bu iki ülkeye toplam ihracatın yüzde 62'si yapıldı. Almanya, 22 bin 944, Rusya ise 14 bin 484 ton ürün aldı. Bu ülkelerden sonra en fazla ürün gönderilen ülke 8 bin 920 tonla Irak oldu.