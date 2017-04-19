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Global Yatırım Holding
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Global Yatırım Holding'den Londra Borsası hazırlığı

Global Yatırım Holding AŞ, liman yatırımlarının, Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başladığını duyurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding hisselerinin fiyatı, açıklama sonrası 3,14 TL ile yaklaşık 17 yılın zirvesini gördü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:27:18 Güncelleme: 11:32:09 AA

Global Yatırım Holding AŞ, liman yatırımlarının, Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başladığını duyurdu.

Global Yatırım Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Şirketimizin liman yatırımlarının, Londra Borsası'nda halka arzına ilişkin çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olup, halka arz büyüklüğünün 2 Mayıs'ta başlayacak olan roadshow'da gelecek olan talebe, oluşacak olan fiyata ve nihai olarak yönetim kurulunun onayına bağlı olarak yaklaşık 250 milyon dolar tutarında olmasına ve halka arzın mayıs ayı içerisinde tamamlanmasına ilişkin niyet beyanımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hedeflenen halka arz ile ilgili, global koordinatörler olarak Barclays Bank PLC, CitiGroup Global Markets Limited ve Goldman Sachs International, ayrıca yatırım bankaları olarak VTB Capital plc ve lider yönetici olarak da Shore Capital'dan oluşan konsorsiyumun görevlendirildiği belirtildi.

Şirketin , 20 Şubat'ta KAP'ta yaptığı açıklamada "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nin (EBRD) Kasım 2015'te şirketin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri AŞ'ye ("Global Liman") ortak olma sürecinde kamuya açıklandığı ve çeşitli basın yayın organlarında ifade edildiği üzere Global Liman'ın hisselerinin 2016-2018 döneminde uluslararası piyasada işlem görmeye başlaması planlanmaktadır". denilmişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören Global Yatırım Holding hisselerinin fiyatı, açıklama sonrası 3,14 TL ile yaklaşık 17 yılın zirvesini gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 10,5 artışla 2,95 TL seviyesinde dengelendi.

 

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