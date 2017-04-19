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Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani, Bodrum arsa, Bodrum yatırım
İŞ-YAŞAM

Katarlı milyarder Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani Bodrum'dan arsa satın aldı

Katarlı milyarder iş adamı Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki 1,5 dönümlük arsaya 800 bin lira ödedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:32:20 Güncelleme: 12:11:22 AA

Katarlı iş adamı Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde 1,5 dönümlük arsa satın aldı.

İş adamı Al Sani, Yalıkavak Mahallesi Geriş mevkisinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük alandaki malikanesinin hemen üst kısmındaki marina ve deniz manzaralı 1,5 dönümlük arsayı almak için bir çalışanına vekalet verdi. 

Bodrum Tapu Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan arsa, Katarlı Şeyh Al Sani'nin üzerine geçti. Katarlı iş adamının, arsayı almak için 800 bin lira ödediği belirtildi.

Öte yandan, Al Sani'nin yaz aylarında özel yatıyla Bodrum'a geleceği öğrenildi.

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