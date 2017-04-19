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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, doğum yardımı, doğum yardımı nedir,
İŞ-YAŞAM

ilk çocuklarını kucağına alan 796 bin 905 aileye yardım yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2015'ten bu yana yaptığı doğum yardımlarından en fazla ilk çocuklarını kucaklarına alan aileler yararlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için 2 milyon 199 bin 10 kişiye doğum yardımı ödemesi yapıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:42:52 Güncelleme: 11:45:13 AA

Doğum yardımı için başvuruda bulunan annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeniyor. Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

Bu kapsamda, uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar toplam 2 milyon 199 bin 10 kişi, bebekleri için doğum yardımı ödemesi aldı.

EN FAZLA DESTEK İLK ÇOCUKLARA

Bakanlığın verilerine göre, yaklaşık 2 yıllık süreçte en fazla doğum yardımı ödemesi, ilk çocuklar için yapıldı. Toplam 796 bin 905 aileye ilk çocukları için 300 lira destek sağlanırken, ikinci çocuk için verilen 400 liralık destekten 702 bin 410 aile faydalandı. Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 liralık destek alan ailelerin sayısı ise 699 bin 695 oldu.

 

21 BİN BABA DA DOĞUM YARDIMI ALDI

Bu arada doğum yardımından annelerin yanı sıra babalar da yararlandı. Türkiye genelinde yardım alan 2 milyon 199 bin 10 kişi arasında 21 bin 109 baba da bulunuyor.

4 bin 253 babanın doğum yardımından faydalandığı İstanbul birinci sırada yer alırken, bunu bin 408 rakamı ile Antalya, bin 281 sayısı ile de Hatay takip etti.

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