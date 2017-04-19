ABD çelik ithalatı hakkında inceleme başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden ithal edilen çelik tel çubuklar hakkındaki damping ve sübvansiyon iddiaları hakkında inceleme başlattı.

Açıklamaya göre damping incelemesi Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İtalya, Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere, Rusya, Türkiye'den yapılan ithalatı, sübvansiyon incelemesi ise İtalya ve Türkiye'yi kapsıyor.

Yine açıklamaya göre ABD'nin Türkiye'den 2016 yılında 41,4 milyon dolar tutarında çelik tel çubuk ithal ettiği tahmin ediliyor.

ABD'li üreticiler Gerdau Ameristeel US Inc, Nucor Corp, Keystone Consolidated Industries ve Charter Steel'in başvurusu sonucu başlatılan inceleme, ithalatın ABD'li üreticilere zarar verdiği bulgusuna 12 Mayıs tarihine kadar ulaşılırsa devam ettirilecek.