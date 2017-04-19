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Moody's Türkiye'nin ekonomisini değerlendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin mali gücünün kilit kredi çıpası olmaya devam ettiğini açıkladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:58:41 Güncelleme: 15:05:00 AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, referandum sonrası Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, genişlemeci mali duruşun, devam ederken tarihsel olarak olumlu olan borç ölçütlerinin bir miktar zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Türk hükümetinin büyümeyi destekleyen mali teşviki geri çekmek konusunda isteksiz olacağını düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2 yıl boyunca kamu borcunun GSYH'ye oranını artırabilir. Buna rağmen Türkiye’nin mali gücü kilit kredi çıpası olmaya devam ediyor." denildi.

İş dünyasının Türkiye’de uygulanacak yapısal reformları beklediği, henüz bu reformların kapsamının ve hızının net olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş dünyası, hükümete uzun süredir ertelenen yapısal ekonomik reformları uygulamaya koyma çağrısında bulunuyor. Dış finansman, şoklara karşı hassasiyet göstermeye devam ediyor. Düşük döviz rezervlerine kıyasla yüksek dış finansman gereksinimi, Türkiye’nin dış şoklara karşı hassasiyetinin kredibilite üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği anlamına geliyor."

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