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"Türkiye ile ticari sıkıntının Rusya'ya maliyeti 1,5 milyar dolar"

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, "Türkiye ile yaşanan ticari sıkıntılar nedeniyle Rusya'nın kaybı yaklaşık 1,5 milyar dolar" dedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:23:01 Güncelleme: 17:41:16 AA

Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuşan Tkaçev, Türkiye ile ticarette yaşanan krizin çözülmesini umduklarının altını çizdi.

İki ülke arasında yaşanan ticari sıkıntılar nedeniyle Rusya’nın 1,5 milyar dolarlık kaybı olduğunu vurgulayan Tkaçev, “Elbette, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı

Rusya’nın ihracatında yüzde 10’luk payıyla Türkiye’nin çok önemli ve büyük bir pazar olduğuna işaret eden Tkaçev, “Ancak Türkiye olmazsa hayatta kalamayız demek de istemiyorum” yorumunu yaptı.

Rusya Tarım Bakanlığı, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Bakanlığının Rusya’dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını duyurmuştu.

Buna göre Türkiye'nin, Rusya’dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği iddia edilmişti.

Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’ye 4,7 milyon ton tahıl ürünü ihraç eden Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise devam ediyor.

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