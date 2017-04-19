İŞ-YAŞAM
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
GKN
İŞ-YAŞAM

Dünya devinin Türkiye'ye gelmesine tek bir adım kaldı

Dünyanın en büyük mühendislik firmalarından olan 250 yıllık GKN'nin toz metal sektörünün en büyüğü Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş'yi alıp bu sektörde Türkiye'ye girmesine tek bir adım kaldı. Son sözü Rekabet Kurulu söyleyecek

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:22:47 Güncelleme: 22:24:12 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta GKN'nin İngiltere'deki merkezi tarafından duyurulan satın almaya ilişkin anlaşma bugün Rekabet Kurulu'na gönderildi. Kurul'un onay vermesinin ardından GKN Tozmetal'i alarak toz metal sektöründe Türkiye pazarına adım atmış olacak.

GKN ile Tozmetal arasındaki devir anlaşması Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde "Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'nin tek kontrolünün GKN plc tarafından, iştiraki GKN lndustries Limited aracılığıyla devralınması" ifadesi ile yer aldı.

GKN'nin Tozmetal'i satın almasına ilişkin duyuruyu GKN Powder Metalurji CEO'su Peter Oberparleiter yapmıştı.

Oberparliter, Tozmetal'in çok iyi işleyen bir firma olduğunu ve toz metal pazarındaki mevcudiyetlerini tamamlayacağını ifade ederek büyük bir heyecan duyduklarını söylemişti.

TOZMETAL TÜRKİYE'DE SEKTÖRÜN LİDERİ

1973 yılında Sadettin Kardeşler tarafından kurulan Tozmetal, metal tozlarından parça üreterek başta otomotiv yan sanayi olmak üzere, beyaz eşya ve diğer tüm sektörlere üretim yapıyor.

2016 yılını 30 milyon dolarlık satış geliri ile tamamlayan şirket, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Ürün gamı 1500 parçanın üzerinde olan Tozmetal, Türkiye'de sektörünün lideri konumunda bulunuyor.

ABD'deki Köhler ve Tecumseh gibi yerleşik firmaların ihtiyaç duyduğu parçaları imalatını gerçekleştiren şirket, ayrıca VW Audi Grubu, GM Opel, Renault gibi Avrupa'daki birçok kuruluşun onaylı imalatçısı durumunda.

Yıllık kapasitesi 2 bin ton olan firma üretiminin yüzde 85'ini ihraç ediyor.

Şirketin Yönetim Kurulu, kurucu Kardeşler Ailesi'nden oluşuyor.

GKN DÜNYA DEVİ, 58 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tozmetal'i alarak Türkiye pazarına adım atan GKN Mühendislik ise tam anlamı ile bir dünya devi. Yaklaşık 250 yıl önce İngiltere'de kurulan şirketin geçen seneki satışları 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren GKN'de 58 bin kişi çalışıyor.

Global bir mühendislik firması olan grup, havayolu araçlarından otomotive, askeri parçalardan tarım endüstrisine çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

ESKİŞEHİR'DE FABRİKASI VAR

Öte yandan GKN'ye bağlı bir şirket olan GKN Driveline'ın da Türkiye'de yatırımı bulunuyor. Dünyanın önde gelen otomotiv aktarma organları tedarikçisi olan GKN Driveline, 2009 yılında Eskişehir'de bir fabrika kurarak üretime başlamış, 2014 yılında da kapasite artırımına gitmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

Bakan Müezzinoğlu'ndan 'kıdem tazminatı' açıklaması
ABD çelik ithalatı hakkında inceleme başlattı
İŞ-YAŞAM

ABD'den Türk çelik üreticilerine kötü haber
Katarlı milyarder Şeyh Nasır Ali Ahmed Al Sani Bodrum'dan arsa satın aldı
İŞ-YAŞAM

Katarlı milyarderin Türkiye yatırımı
ilk çocuklarını kucağına alan 796 bin 905 aileye yardım yapıldı
İŞ-YAŞAM

Doğum yardımında "Aslan payı" ilk çocuklar için
Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için yeni düzenlemeler yapıldı
İŞ-YAŞAM

Başbakanlıktan "mevsimlik tarım işçileri" genelgesi
Ot bile yetişmeyen tarlada kendi markasını yarattı
İŞ-YAŞAM

Şehirden köye kaçtı, kendi markasını yarattı
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
İŞ-YAŞAM

"BİR ÖNCEKİNİ KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN"
Dünya devinin Türkiye'ye gelmesine tek bir adım kaldı
İŞ-YAŞAM

DÜNYA DEVİNİN TÜRKİYE'YE GELMESİNE TEK BİR ADIM KALDI
Moody's Türkiye'nin ekonomisini değerlendirdi
İŞ-YAŞAM

REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Araplarla ABD'liler Türk baklavasına doyamadı
İŞ-YAŞAM

YEMEYE DOYAMADILAR!
Mehmet Şimşek IMF ile ilgili önemli bir tweet attı
İŞ-YAŞAM

"MUHTEMELEN YİNE YANLIŞ ÇIKACAK"
"Türkiye ile ticari sıkıntının Rusya'ya maliyeti 1,5 milyar dolar"
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme