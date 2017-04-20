Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2014’te 6 milyar dolar olan tarım ve hayvancılık ihracatı 2015’te 5.7 milyara, 2016’da 5.4 milyar dolara geriledi. İthalat ise aynı yıllarda sırasıyla 8.4 milyar, 7 milyar ve 6.9 milyar dolar oldu.