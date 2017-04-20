Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı
20 Nisan 2017 Perşembe, 03:36:22 | Güncelleme: 04:25:29
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Yüzde 11.3 enflasyon artışının gerçekleştiği 2016-2017 Mart döneminde, bazı tarım ürünlerindeki tüketici fiyat artışları yüzde 30’a yaklaştı. 2016-2017 Mart döneminde marulun tüketici fiyatı yüzde 28.49 artarken, havucun fiyatı da yüzde 22.9 arttı.
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1 yıllık enflasyon artışının yüzde 8 olduğu 2015-2016 Temmuz döneminde ise karpuzda yüzde 75.7’ye varan tüketici fiyat artışı yaşandı. Aynı dönem aralığında, kavunda da yüzde 30.3 tüketici fiyat artışı gerçekleşti.
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Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre hükümet, çift haneyi gören enflasyonu dizginlemek için art arda ithalat önlemleri aldı. İşte o önlemlerle birlikte ithal edilecek ürünler ve ürünlerin ithal edileceği ülkeler.
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NOHUT:
MEKSİKA - 532 BİN DOLAR
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KAVUN:
KOSTARİKA
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ELMA:
ŞİLİ - 535 BİN DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %11.83)
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KIRMIZI ET:
BREZİLYA
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MARUL:
MISIR - 200 BİN DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %28.44)
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YAPRAK KEREVİZ:
İSPANYA
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KIRMIZI BİBER:
KKTC
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SİYAH ÇAY:
SRİ LANKA - 49 MİLYON DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %12.29)
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HAVUÇ:
AVUSTRALYA - 5.2 MİLYON DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %22.95)
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KURU FASULYE:
KIRGIZİSTAN
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KURU SARIMSAK:
ÇİN - 5.9 MİLYON DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %-09.08)
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KAVUN:
İRAN - 532 BİN DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %-30.35)
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KURU SOĞAN:
İRAN - 11 BİN DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %-58.35)
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KARPUZ:
İRAN - 4.2 MİLYON DOLAR (YILLIK DEĞİŞİM %75.67)
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TÜRKİYE 3 YILDA 22.4 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL İTHALAT GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye 2014-2016 yıllarında 17.1 milyar dolarlık tarım ve hayvancılık ihracat yaparken, 22.4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2014’te 6 milyar dolar olan tarım ve hayvancılık ihracatı 2015’te 5.7 milyara, 2016’da 5.4 milyar dolara geriledi. İthalat ise aynı yıllarda sırasıyla 8.4 milyar, 7 milyar ve 6.9 milyar dolar oldu.