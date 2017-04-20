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20 NİSAN 2017
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Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı

20 Nisan 2017 Perşembe, 03:36:22

  • 1 Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı
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    Yüzde 11.3 enflasyon artışının gerçekleştiği 2016-2017 Mart döneminde, bazı tarım ürünlerindeki tüketici fiyat artışları yüzde 30’a yaklaştı. 2016-2017 Mart döneminde marulun tüketici fiyatı yüzde 28.49 artarken, havucun fiyatı da yüzde 22.9 arttı. 

  • 2 Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı
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    1 yıllık enflasyon artışının yüzde 8 olduğu 2015-2016 Temmuz döneminde ise karpuzda yüzde 75.7’ye varan tüketici fiyat artışı yaşandı. Aynı dönem aralığında, kavunda da yüzde 30.3 tüketici fiyat artışı gerçekleşti.

  • 3 Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı
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    Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre hükümet, çift haneyi gören enflasyonu dizginlemek için art arda ithalat önlemleri aldı. İşte o önlemlerle birlikte ithal edilecek ürünler ve ürünlerin ithal edileceği ülkeler. 

  • 4 Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı
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    NOHUT:

    MEKSİKA - 532 BİN DOLAR

  • 5 Enflasyonu dizginlemek için ithalat önlemleri alındı
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    KAVUN:

    KOSTARİKA 

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