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Anadolu Cam'dan yeni satış

Anadolu Cam, Omco'nun yüzde 50'sini Omco International'a devretti

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:17:45 Güncelleme: 09:19:13

Anadolu Cam, Omco İstanbul Kalıp şirketinde hisse devrinde bulundu.

Anadolu Cam, iş ortağı olan Omco İstanbul Kalıp şirketinin yüzde 50'lik hissesini şirketin diğer ortağı olan Omco International'a devretti.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Şirket, İş ortaklıklarından Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.'nin yüzde 50'lik hissesi pazarlık usulü ile diğer ortağı olan Omco International N.V. devredilmesine karar verilmiş olup, devire ilişkin satış sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

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