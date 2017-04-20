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Domates üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde domates fiyatlarındaki artış örtü altı üreticisinin yüzünü güldürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Sebze ve Meyve Hali'nde 3 ila 4 lira arasında değer bulan domates bölge üreticisini sevindirdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:55:21 Güncelleme: 09:56:23 İHA

İç ve dış piyasa için örtü altı üretimi yapılan bölgede, yetiştirilen domatesin raf ömrünün uzun olması ihracatçı firmaların ürünleri tercih etmesini sağlıyor.

İklim şartları nedeni ile bu sene üretimin az olduğunu dile getiren domates üreticisi Yasin Özden, "2'nci kalite domatesi 2 buçuk liraya, 1'inci kalite domatesi ise 4 liraya satıyoruz. Fiyatlar iyi ama gübre fiyatları da çok yüksek, fiyatın daha iyi olmasını umut ediyorum." dedi.

Manisa, Balıkesir, İstanbul ağırlıklı olmak üzere, Maraş ve Diyarbakır gibi doğu illerine domates gönderdiklerini belirten Ortaca Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Sedai Duran, yurtdışına ihracat yaptıklarını ifade etti. Domatesin üreticinin ve komisyoncunun yüzünü güldürdüğünü aktaran Duran, geçen yıl boş olan halin iş yapmaya başladığını söyledi.

ÜRETİLEN DOMATESİN 1 AY RAF ÖMRÜ VAR

Ortaca'da üretilen Domatesin kaliteli olduğunu vurgulayan Duran, "burada üreticinin de hakkını yememek lazım, üretici de bilinçlendi. Hangi gübreyi, ilacı kullanacağının bilincinde, domateslerin hepsi tek boyda, seraya girdiğiniz zaman içiniz açılıyor. Ortaca kabuğunu kırdı. Domatesimizin 1 ay raf ömrü var. Buna garanti verebilirim." diye konuştu.

Yurtdışına domates ihracatı yapan komisyoncu Mustafa Yılmaz ise "Ortaca'da fiyat uygun, göndereceğimiz yerlere kaliteli ürün vermek ve yol dayanıklılığı olduğu için burayı tercih ettik." şeklinde konuştu.

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