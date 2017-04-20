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20 NİSAN 2017
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Financell ve Aktif Bank'tan işbirliği

Financell, Aktif Bank işbirliğiyle bir yeniliğe daha imza attı. İki güçlü şirketin işbirliğiyle ilk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştiği bildirildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:07:24 Güncelleme: 11:22:48 İHA

Turkcell'in iştiraki olarak kurulan Financell, Aktif Bank'tan aldığı aracılık hizmetiyle sermaye piyasalarında yeni bir dönemi başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de ilk defa banka dışı bir kurum varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracıyla sermaye piyasalarından kaynak temin etti. Farklı vadedeki dilimlerden oluşan ortalama 336 gün vadeli toplam 100 milyon TL'lik VDMK ihracı, piyasanın önemli kurumlarının talepleriyle başarılı bir şekilde sonuçlandı.

"TÜRKİYE VE PİYASALAR HER ALANDA TURKCELL'E GÜVENİYOR"

Financell markası ile hizmet veren Turkcell Finansman A.Ş ile çok kısa sürede büyük başarıya ulaştıklarını belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu; "Turkcell olarak mobil iletişim alanında nüfusun tümünü kapsama başarımızı, finansal hizmetler alanına da taşımayı hedeflediğimiz Financell ile yılsonunda 2 milyona yakın müşteriye ulaştık. Finansman sektörüne en yüksek ödenmiş sermayeli şirket olarak girdik ve 2016 yılı sonunda 2 milyona yakın müşterimize yaklaşık 3 milyar TL finansman desteği sağladık. Finansal Kurumlar Birliğinin 2016 verilerine göre de finansman sektöründeki toplam kredi adedinin yüzde 85'ini Financell verdi.

Şimdi Aktif Bank ile yaptığımız işbirliği sayesinde sektörde yine bir ilke daha imza atmanın ve çok kısa sürede büyük bir başarıya ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa banka dışı bir kurum olarak varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirdik. İhracını gerçekleştirdiğimiz bu sermaye piyasası aracı sayesinde, Turkcell Grubu olarak bilanço yönetimi stratejimizle uyumlu ve şirketimizin nakit oluşturma gücünü artıracak bir ürünü hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu ürün aynı zamanda aktif bilanço yönetimi stratejimiz paralelinde, şirketimizin işletme sermayesi yükünün hafifletilmesi yönünde de önemli bir değer oluşturacaktır. Piyasanın önde gelen kurumlarının bize olan güveniyle oluşan talepler sayesinde başarıya ulaştığımız ihraç ile faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda Türkiye'nin ve piyasaların Turkcell'e olan güvenini de bir kez daha göstermiş olduk. Hem Turkcell hem de iştirakimiz Financell bu güvenden aldığı cesaretle yoluna daha emin adımlarla devam edecek, ülkemize her anlamda katkıda bulunan böyle işbirlikleri yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

İhracın kısa sürede gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Aktif Bank Hazine Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ünveren; "Aktif Bank olarak bugüne kadar çıkardığımız yenilikçi ürünler ile Türk sermaye piyasalarının zenginleşmesinde önemli katkı sağladık. Bu ihraç ile sektörünün öncülerinden Financell gibi değerli bir kurum ile VDMK ihraçları konusunda uzmanlaşmış Aktif Bank'ın deneyimleri buluşmuş ve sermaye piyasaları açısından bir ilke imza atılmış oldu. Bu ihraç ile Aktif Bank, ilk defa kendi dışında bir kuruma VDMK yoluyla kaynak sağlayarak varlıklarına likidite kazandırmak isteyen şirketler için finansman alanında yeni bir dönemin başlamasına da öncülük etti. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün yelpazemizi çeşitlendirmeye devam ederek hem sektöre katkımızı artırmayı, hem de yatırımcılarımızı karlı finansal enstrümanlarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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