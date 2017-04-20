Eşek sütüne talep günden güne artıyor

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Çiftliği yaklaşık 80 bin liraya mal ettiğini ve eşeklerin çoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal ettiğini ifade eden Taşçı, ''2 yıl önce okuduğum bir haberden etkilenerek kendi eşek çiftliğimi kurdum. İlk olarak hayvanların yaşamsal alanına uygun bir yer temini ve 10 eşekle işe başladım.