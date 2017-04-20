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Eşek sütüne talep günden güne artıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:24:28 DHA

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde yaşayan Fevzi Taşcı, gazetede okuduğu haberden etkilenip kurduğu eşek çiftlğinde günde 50 litre eşek sütü üretiyor

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    Konya'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde elde ettiği 50 litre sütü, litresini 120 liradan satıyor.

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    Eşek sütünün kanser hücrelerini azalttığını ilişkin gazetede haber okuyunca çiftlik kurduğunu belirten Taşçı, ürettiği sütün büyük bölümünü cilt kreminde kullanılmak üzere kozmetik sanayisine pazarladığını söyledi.

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    Eskiden belde statüsünde olan Gölçayır Mahallesi'nde oturan çiftçi 60 yaşındaki Fevzi Taşçı, yakalandığı gırtlak kanseri hastalığına çare ararken, 2 yıl önce bir gazetede eşek sütünün kanser hücrelerini azalttığı yönünde haber okudu. 

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    Bunun üzerine 10 adet eşek alıp, eşeklerden elde ettiği sütü içmeye başladı. Ardından eşek sütüne ilginin fazla olması üzerine eşek çiftliği kurmaya karar veren Taşçı, şu an çiftlikteki 200 eşekle günlük 50 litre süt üretiyor.

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    Çiftliği yaklaşık 80 bin liraya mal ettiğini ve eşeklerin çoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ithal ettiğini ifade eden Taşçı, ''2 yıl önce okuduğum bir haberden etkilenerek kendi eşek çiftliğimi kurdum. İlk olarak hayvanların yaşamsal alanına uygun bir yer temini ve 10 eşekle işe başladım. 

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