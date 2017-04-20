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Maliye Bakanlığı, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri, katma değer vergisi beyannameleri
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanlığı, beyanname verme süresini uzattığını açıkladı

Maliye Bakanlığı, "Muhtasar Beyannameler", "Damga Vergisi Beyannameleri" ve "Katma Değer Vergisi Beyannameleri"nin verilme sürelerini 24 Nisan'a kadar uzattı

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:36:46 Güncelleme: 11:38:41 İHA

Maliye Bakanlığı, "Muhtasar Beyannameler", "Damga Vergisi Beyannameleri" ve "Katma Değer Vergisi Beyannameleri"nin verilme sürelerini uzattığını açıkladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, Damga Vergisi beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar uzattı.

Aynı zamanda, 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin ise 2 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları'nın yüklenme süresi ise 31 Mayıs 2017 gününe çekildi.

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