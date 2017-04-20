İŞ-YAŞAM
20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:51:29 AA

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeye ihraç edilen Karadeniz kardeleni soğanı, hem ek maliyet gerektirmeden fındıkla aynı bahçede yetiştirilebilmesi hem de yüksek getirisi dolayısıyla bazı fındık üreticileri için ilave gelir kaynağı oldu

  • 1 Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir
    1 | 9

    Latince "Galanthus Woronowii" olarak adlandırılan ve 31 Kardelen çeşidinden biri olan Karadeniz kardeleni, Doğu Karadeniz'de doğal ortamda yetişebiliyor.

  • 2 Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir
    2 | 9

    Giresun'da, fındık fiyatlarındaki seyir nedeniyle ek gelir arayışında olan bazı üreticiler, bahçelerinde yetiştirdikleri Karadeniz Kardeleni soğanlarını, imzaladıkları sözleşmeler çerçevesinde ihracatçı firmalara satarak önemli miktarda gelir elde ediyor.

  • 3 Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir
    3 | 9

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya, yaptığı açıklamada, Giresun'da 28,5 dönüm alanda Karadeniz Kardeleni soğanı üretimi yapıldığını söyledi.

  • 4 Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir
    4 | 9

    Ekim ayında dikimi yapılan bitkinden özellikle yumuşak ve organik maddece zengin bölgelerde daha iyi verim alındığını anlatan Kahyaoğlu, iki yıl sonunda yaz dönemlerinde hasat yapıldığını dile getirdi.

  • 5 Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir
    5 | 9

    Fındık bahçelerinde rahatlıkla yetiştirilebilen kardelenin Giresunlu çiftçilere ek gelir kaynağı olduğuna işaret eden Kahyaoğlu, "Dönüm başına yaklaşık 500 kilogram ürün elde edilebiliyor. 1 kilogram bitki soğanı da 10-12 lira arasında satılıyor. Bu da üreticilerimiz için önemli bir gelir." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300