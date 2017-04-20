Fındık üreticilerine "kardelen soğanı"ndan ilave gelir

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Fındığın yanında yetiştirdiği kardelen soğanlarının kendisi için ek gelir olduğunu ifade eden Yaylamış, "Fındık bahçeme hiçbir zararı yok. Hiçbir zahmeti de yok. Fındığa yaptığım bakım, aynı zamanda kardeleni de kapsadığı için ek maliyeti de bulunmuyor. Bir ürüne yaptığım masrafla iki üründen gelir sağlıyorum. Kardelen doğal ortamda yetiştiği için hiçbir maliyeti yok. Bu özelliği bakımından fındıktan daha karlı." dedi.