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ÖTV indirimi ile beyaz eşya satışı 734 bine tırmandı

Yılın ilk ayında 481 bin civarında seyreden beyaz eşya satışı şubatta başlayan ÖTV indirimi ile uçuşa geçti

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:27:47 Güncelleme: 13:37:26 AA

Ocak ayında 481 bin civarında seyreden beyaz eşya satışları, şubat başında Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sıfıra çekilmesinin ardından tırmanışa geçti. ÖTV indirimi ile beyaz eşya satışları şubatta 600 bine, martta 734 bine yükseldi.

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'nin sıfıra çekilmesi beyaz eşya sektörünü hareketlendirdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre ocak ayında 481 bin civarında seyreden iç pazar satışları, ÖTV indiriminin devreye alınması ile şubatta 600 bine, martta 734 bine tırmandı.

"İNDİRİMİN UZATILIYOR OLMASI TÜKETİCİLERİ RAHATLATACAK"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖTV indiriminin uygulandığı ikinci ayda da beyaz eşya sektöründe iç satışlarda yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini söyledi.

"Şubatta iç satış rakamlarımız, ocak ayına göre yüzde 25 artarak 600 bine çıkmıştı." diyen Güler, iç pazarda dinamizmin mart ayında da arttığını ve satışların yüzde 22,4 artarak 734 bine ulaştığını dile getirdi.

Güler, bu ivmenin hükümetin ÖTV indirimini uzatma kararı ile hızlanarak devam edeceğini beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mart ayında Tüketici Güven Endeksinin de yükseldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki aylarda da güven endeksi yükselmeye devam edecek ve bu yükseliş beyaz eşya satışlarına yansıyacak. Özellikle yaz aylarında evlilik hazırlığı yapacaklar için bu indirimin uzatılıyor olması tüketicileri rahatlatacak."

"BÜYÜME TAHMİNİ OLAN YÜZDE 7,2'NİN ÇOK DAHA ÖTESİNE GEÇTİK"

Ergün Güler, yapılan ÖTV indiriminin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını söyledi.

"Talep artıyor, üretimimiz de artıyor." diyen Güler, üretim arttıkça sektörün dış pazarlarda rekabet gücünün de artış gösterdiğini vurguladı.

Güler, daha fazla üretmenin beyaz eşya sektörü ile bağlantılı tüm eko-sistemi etkilediğine dikkati çekerek, "Türkiye'de üreten sanayiciler olarak, tüketimin ithalata gitmeyip ülkemizde kalması ve Türkiye'nin en önemli sıkıntılarının başında gelen istihdama pozitif katkı yapması bizleri çok sevindirmektedir." diye konuştu.

Sektör büyüklüğünün en iyi iç satış ve ihracat rakamlarının toplamından görüleceğini aktaran Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak-mart olarak kümüle veriler üzerinden değerlendirme yaptığımızda, iç piyasada yüzde 27, ihracatta da yüzde 3,1'lik artışla, toplamda sektör olarak yılın ilk üç ayında yüzde 9,7 büyüme yakaladık. TÜRKBESD olarak geçen yılın sonunda yaptığımız büyüme tahmini olan yüzde 7,2'nin çok daha ötesine geçtik. Burada en büyük etki ÖTV indiriminde."

TÜRKBESD verilerine göre ocak ayında 481 bin olarak gerçekleşen iç pazarda beyaz eşya satışları, şubat başında ÖTV'nin sıfırlanması ile 600 bine, martta da 734 bine çıktı.

Mart ayı satışları 2016 yılında yaklaşık 567 bin, 2015'te 515 bin, 2014'te ise 448 bin civarında kaydedilmişti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde iç pazar satışı ve ihracatta 5,2 milyona ulaşan beyaz eşya sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,7'lik büyüme kaydederek 5,7 milyon rakamına ulaştı.

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