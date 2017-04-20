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TIME dergisi dünyanın en etkili 100 kişisini açıkladı

TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel TIME 100 listesi açıklandı. Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren Hamdi Ulukaya, Türkiye’den listeye dahil olan tek iş insanı oldu. Dergide yayınlanan makalede Ulukaya’nın, iş dünyasına getirdiği yenilikçi liderlik modeli ve mülteci sorununun çözümüne yönelik çalışmaları nedeniyle 5 ayrı kategoride hazırlanan listenin “Öncüler” kategorisinde yer bulduğu belirtildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:28:17 Güncelleme: 17:30:54 HABERTURK.COM

Türkiyeli iş adamı Hamdi Ulukaya, Amerikan TIME dergisinin her yıl geleneksel olarak yayınladığı dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Ulukaya, 2017 TIME 100 listesinin "Öncüler" kategorisine bu yıl Türkiye’den dahil olan tek isim oldu.

KENNETH ROTH: HAMDİ "AMERİKAN RÜYASI"NIN CANLI BİR ÖRNEĞİ

Dergide İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth imzasıyla yayınlanan makalede Hamdi Ulukaya’nın listeye hangi gerekçelerle dahil edildiği şöyle açıklandı:

"Hamdi Ulukaya, yabancı düşmanlarını mahcup ediyor. Kimilerinin göçmenleri mevcut işleri çalmakla suçladığı bir dönemde Chobani'nin CEO'su, ABD'ye 1994'te gelen Türkiyeli bir Kürt, istihdam yaratıyor. Ulukaya, kapanmış bir fabrikayı verimli bir yoğurt şirketine dönüştürdü ve bu şirket şimdi işsizliğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde pek çok kişiye iş imkânı sağlıyor. Hatta çalışanlarına şirket hisseleri dağıtarak zenginliği de paylaşıyor.

Çalışanların çoğu Amerika’nın yerlisi. Ama Hamdi aynı zamanda onlarla birlikte çalışmak üzere yüzlerce mülteciyi de işe aldı. Bununla beraber, dünyanın pek çok noktasında yerinden yurdundan edilenlerin hayatlarını iyileştirmek, onlara geçinme olanağı sağlamak için çalışan Tent Vakfı’nın kurucusu olarak diğer şirketleri de üzerlerine düşeni yapmaya teşvik ediyor.

Hamdi, "Amerikan Rüyası"nın canlı bir örneği: Amerika'ya azim ve akıl ile gelen herhangi birinin başarıya ulaşabileceğini ve beraberinde başkalarını da yukarı taşıyabileceğini gösteriyor."

DÜNYANIN ÖNCÜLERİ, LİDERLERİ, SANATÇILARI, TİTANLARI VE İKONLARI

Bu yıl 14. kez hazırlanan TIME 100 listesi, Öncüler, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve İkonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride dünyanın en etkili isimlerini belirliyor. Hamdi Ulukaya'ya "Öncüler" kategorisinde yer veren dergi, "Liderler" kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Vladimir Putin, Papa Francis; “Sanatçılar” kategorisinde Emma Stone, Alicia Keys, John Legend, "Titanlar" kategorisinde ise LeBron James, Daniel Ek ve Jean Liu ve “İkonlar” kategorisinde Margaret Atwood, Neymar, Viola Davis gibi isimleri 2017 listesine dahil etti.

TIME 100 listesi, dünyanın dört bir yanında, "kuralları çiğneyen, rekorları kıran, sessizliği bozan ve sınırları yıkarak aslında neler yapabileceğimizi ortaya koyan" kişiler arasından seçiliyor.

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