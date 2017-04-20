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İŞ-YAŞAM

Time, dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:35:59

TIME dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı geleneksel TIME 100 listesi açıklandı

  • 1 Time, dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı
    1 | 95

    SANATÇILAR

    Alessandro Michele
    Moda Tasarımcısı - Gucci Kreatif Direktörü

  • 2 Time, dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı
    2 | 95

    Alicia Keys
    Müzisyen - Aktrist

  • 3 Time, dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı
    3 | 95

    Ava DuVernay
    Yönetmen

  • 4 Time, dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı
    4 | 95

    Barry Jenkins
    Yönetmen - Yazar

  • 5 Time, dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı
    5 | 95

    Ben Platt
    Aktör

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