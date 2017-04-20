Donald Glover Rap şarkıcısı - Oyuncu - Prodüktör - Yazar
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Ed Sheeran Müzisyen - Prodüktör
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Emma Stone Aktrist
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James Corden Komedyen - Şarkıcı - Prodüktör
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John Legend Müzisyen - Aktör
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Kerry James Marshall Ressam
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Leslie Jones Komedyen - Televizyoncu
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Margot Robbie Aktrist
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Ryan Reynolds Aktör
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Sarah Paulson Aktrist
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TİTANLAR
Janet Yellen ABD Merkez Bankası Başkanı
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Lebron James Amerikalı basketbolcu
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Daniel Ek İsveçli girişimci. Internet tabanlı müzik servisi Spotify'ın kurucusu ve CEO'su.
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Bernard Tyson İş adamı. Kamu sağlığı alanında kâr amacı gütmeyen Kaiser Permanente şirketinde CEO.
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Evan Spiegel Snapchat kurucusu
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George Church Amerikalı genetikçi ve kimyacı. Sentetik biyolojinin kurucusu olarak nâm saldı. Canlıların klonlanması üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle seveni de çok sevmeyeni de.
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Jean Liu Çinli yönetici. Lenovo kurucusu Liu Chuanzhi'nin kızı. Araç paylaşım ve mobil taşımacılık şirketi Didi Chuxing'in kurucusu.
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Tom Brady Amerikan futbolu takımı New England Patriots'un oyun kurucusu. 5 kez Super Bowl kazanan iki oyuncudan biri. Bunu aynı takımla başaran ilk ve tek sporcu. 4 kez Super Bowl en değerli oyuncu ödülünü aldı.
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James Allison Doktor, immunolog. Tüm ailesi ve kendisi kanser hastası. Ömrünü kansere çare adamakla geçirdi. Bağışıklık sisteminin bakteri ve virüsler karşısında verdiği tepkiyi tümörler karşısında da verebilebilmesi için vücudu eğitecek yollar arıyor.
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Rebekah Mercer Amerikalı bağışçı. Cumhuriyetçilere yaptığı bağışlar ve Donald Trump'ın kampanyasındaki desteğiyle biliniyor.
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Jason Blum Amerikalı prodüktör. Düşük bütçeli filmlerden milyonlar kazanmasıyla biliniyor. 15 bin dolara çekip 200 milyon kazandığı korku filmi Paranormal Aktivite'de olduğu gibi. Son olarak Whiplash ile Oscar'da En İyi Film ödülünü aldı.
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Jeff Bezos Amazon'un kurucusu. Blue Origin isimli uzay araştırmaları girişiminin öncüsü. Dünya'nın en zengin 2. insanı.
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Vijay Shekhar Sharma Hintli elektronik ticaret devi Pay TM'nin kurucusu
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Margrethe Vestager Danimarkalı siyasetçi. Ülkesinde Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı olarak çalıştı. Şu an AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi ve Avrupa Komiseri. 29 milyar Euro büyüklüğündeki Londra ve Almanya Borsası birleşmesini tekel yaratacağı gerekçesiyle onaylamayarak ses getirdi.
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LİDERLER
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
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Chuck Schumer New York Senatörü
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Elizabeth Warren Massachusetts Senatörü
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General James Mattis ABD Savunma Bakanı
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James Comey FBI Başkanı
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Juan Manuel Santos Kolombiya Devlet Başkanı ve 2016 Nobel Barış Ödülü sahibi
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Julian Assange WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni - Avustralyalı bilgisayar bilimci ve gazeteci. Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşıyor.
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Kim Jong Un Kuzey Kore Devlet Başkanı
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King Maha Vajiralongkorn Tayland Kralı ve Çakri Hanedanı Hükümdarı
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Kasım Süleymani General, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Kumandanı
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Melinda Gates Amerikalı hayırsever, Bill & Melinda Gates Foundation Kurucusu
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Narendra Modi Hindistan Başbakanı
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Pope Francis 266. Papa ve Katolik Kilisesi Ruhani Lideri
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Reince Priebus Beyaz Saray Özel Kalemi - Avukat
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Rodrigo Duterte Filipinler Devlet Başkanı - Hukukçu
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Sandra Day O'Connor ABD Yargıtay eski üyesi. Bu göreve seçilebilen ilk kadın hukukçu. O'Connor Fikir Enstitüsü kurucusu.
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Stephen Bannon Başkan Donald Trump'ın Baş Stratejisti.
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Theo Epstein Son MLB şampiyonu Chicago Cubs'da Genel Menajer ve Başkan
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Theresa May Birleşik Krallık Başbakanı
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Tom Perez 2013-17 yılları arasında ABD Eski Çalışma Bakanı - Avukat
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Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı
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Wang Qishan Çin Komünist Partisi'nde kıdemli lider ve Politbüro Yürütme Konseyi üyesi. Pekin'in eski Belediye Başkanı.
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Xi Jinping Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri
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İKONLAR
Simone Biles Amerikalı jimnastikçi. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında 4 altın ve 1 gümüş madalya alarak tarihe geçti.
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Ashley Graham Büyük Beden Model - Tasarımcı
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Cindy Sherman Fotoğrafçı - Yönetmen
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John Lewis İnsan Hakları Aktivisti. 1963 Washington yürüyüşünü düzenleyen Big Six liderlerinden. Şimdilerde politikacı. Georgia milletvekili.
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Margaret Atwood Kanadalı şair, romancı ve çevre gönüllüsü.
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Colin Kaepernick Amerikalı oyun kurucu.San Francisco 49ers forması giyerken ABD Ulusal Marşı çalındığı esnada ayağa kalkmayıp protesto başlatmasıyla konuşuldu. Şu an bir takımı yok.
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Jeanette Vizguerra Meksikalı mülteci. 20 yıldır belgesiz olarak ABD'de yaşıyor. 2009'da sahte evrak düzenlemekten tutuklandı. Defalarca kez sınır dışı edilme tehlikesi yaşadı. Hâlâ haklarını alamadı. Denver Sığınma Koalisyonu'nu kurarak göçmenlerin hakkını aramasına ve sesini duyurmasına yardımcı oluyor.
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Neymar Brezilyalı futbolcu. 2016 Rio Olimpiyatlarında milli takımı ilk kez altın madalyaya taşıdı. Son olarak Barcelona'nın 4-0 kaybettiği PSG maçının rövanşında 6-1 kazanan takımı sürüklemesiyle çok konuşuldu. David Beckham onu Messi ve Ronaldo'dan sonraki süperstar olarak Time için kaleme aldı.
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RuPaul Amerikalı oyuncu ve televizyon yıldızı. Eşcinsel kimliğini saklamamasıyla biliniyor. 2016 yılında Emmy ödülü kazandı.
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Raf Simons Belçikalı moda tasarımcısı. Christian Dior Kreatif Direktörü.
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Biram Dah Abeid Moritanyalı politikacı. Kölelik karşıtı ve insan hakları üzerine faaliyetleriyle öne çıkıyor. Moritanyalı Nelson Mandela yakıştırmaları var.
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Leila de Lima Filipinler Adalet Bakanı. Hukukçu,insan hakları aktivisti.
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David Adjaye Mimar. Tanzanya doğumlu. Britanya vatandaşı. Ganalı bir diplomatın oğlu. Washington'da bulunan Afro Amerikan Ulusal Müzesi'ni tasarladı.
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Gretchen Carlson Amerikalı spiker, yazar. 1989 Miss Amerika kraliçesi.
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Fatou Bensouda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı. Gambiyalı hukukçu.
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Thelma Aldana Guatemalalı hakim. 2015 yılında hükümete karşı başlattığı yolsuzluk soruşturmasıyla adını duyurdu. Hükümetin istifasına neden oldu. 2016 yılında Uluslararası Kadın Cesaret ödülünü aldı.
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Fan Bingbing Çinli aktrist, şarkıcı. Kalp hastası çocuklar için yürüttüğü faaliyetlerle biliniyor.
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Viola Davis Amerikalı aktrist ve prodüktör. Oscar ödüllerine 3 kez aday olan (birini kazandı) ilk siyah oyuncu.
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Raed Saleh Suriye iç savaşında sivil halka yardım için çalışan Beyaz Kasklılar gönüllü organizasyonunun lideri.
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Cindy Arlette Contreras Bautista Peru'da bir otelden, sevgilisi tarafından saçından sürüklenerek dışarı atıldı. Dayak yedi, şiddet gördü. Sevgilisi tecil edilmiş hapis cezası alıp salınınca isyan etti. Başkent Lima sokaklarında binlerce kişiyi örgütleyerek tüm Latin Amerika'yı kasıp kavuran Ni Una Menos (Bir kişi daha eksik olmayacağız) yürüyüşlerini başlattı.
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ÖNCÜLER
Riz Ahmed İngiliz aktör ve Rap şarkıcısı
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Samantha Bee Televizyoncu - Eleştirmen - Yazar - Komedyen
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Chance the Rapper Müzisyen
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Constance Wu Aktrist
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Gavin Grimm Aktivist. Trans bireyler için eşitlik hakları savunucusu
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Kirsten Green Girişimci. Forerunner Ventures yatırımcısı ve yönetici ortağı.
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Bob Ferguson Washington Başsavcısı
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Ivanka Trump ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve asistanı. Trump Organizasyonu Başkan Vekili. Eskiden model.
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Demis Hassabis İngiliz nörolog, yapay zeka araştırmacısı, bilgisayar oyunu tasarımcısı, girişimci.
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Barbara Lynch Müzisyen
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Hamdi Ulukaya Türk girişimci ve iş adamı. Chobani yoğurt firmasının kurucusu ve sahibi. Erzincan'da süt besiciliği yapan ailesinin yanından ayrılarak 1994'te dil öğrenmek ve üniversite okumak için Birleşik Devletler'e gitti. Kapatılmış bir yoğurt fabrikasını alarak Chobani markasını oluşturdu.
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Jared Kushner Başkan Trump'ın Başdanışmanı. Emlak yatırımcısı ve yayıncı.
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Celina Turchi Brezilyalı doktor ve bilim insanı. Başta Zika virüsü olmak üzere salgın hastalıklar ve tedavilerini araştırmasıyla biliniyor.
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Jordan Peele Aktör
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Glenda Gray Güney Afrikalı fizikçi ve bilim insanı. HIV tedavisi ve çocukların bakımıyla ilgileniyor. Ülkede verilen en yüksek nişan olan Mapungubwe sahibi.
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Yuriko Koike Tokyo Valisi
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Conor McGregor İrlandalı Karma Dövüş Sanatları Uzmanı. UFC hafif sıklet son şampiyonu.
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Guus Velders Bilim insanı. Kimyacı. Atmosfer üzerine çalışıyor. Küresel ısınmayı önleyici çabalarıyla biliniyor.
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Tamika Mallory, Bob Bland, Carmen Perez ve Linda Sarsour Kadınlar yürüyüşünde Amerikalıların farklılık ve zenginliklerini vurgulamak için yürüyen dört aktivist.
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Natalie Batalha, Guillem Anglada-Escudé and Michaël Gillon Gökbilimciler. Dış gezegenlerin keşfi üzerine çalışıyorlar. 2009 yılından bu yana 5000'e yakın yeni dünya bulunmasına bulunmasına öncü oluyor. Dünya benzeri hayat arayışlarına yardımcı oluyorlar.