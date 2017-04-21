TÜSİAD'dan 'Olağana dönelim' çağrısı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, hukuk, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olmanın Türkiye için elzem sayıldığını açıkladı.

Bilecik, "15 Temmuz darbe girişiminin zorunlu kıldığı olağanüstü hal (OHAL) geride bırakılarak olağan devlet hukukuna geri dönülmeli. Eğer açık toplum olamazsak, özgürlükleri güvence altına alamazsak hak ettiğimiz yerde olamayız" dedi.

Gazete Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre; Ege Genç İşamları Derneği (EGİAD) 74. Ege Toplantısı, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi.

Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ile işadamları ve dernek üyeleri katıldı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ ZEDELENDİ"

Toplantıda Anayasa referandumuna değinen Başkan Bilecik, seçim güvenliğinin işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti. Bilecik, "Türkiye'nin sahip olduğu olumlu karnenin kesinlikle değişmemesi gerekiyordu. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu. Daha önümüzde onlarca seçim olacak. Ama oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ YORULDUK"

Türkiye'nin önünde somut bir reform gündemi olduğunu, demokrasi, ekonomi ve Avrupa Birliği'nin bu gündemin ana konuları olduğunu kaydeden Bilecik, "Referandum süresinde siyasi üslubun sürdürülebilir olmadığını gördük. Bu söylemlerin yapısal reformların hayata geçmesine engel olduğunu her zaman söyledik. Bugüne kadar yapılan bir çok ekonomik program son 4 yılda bir seçimden bir diğer seçime koşmaktan dolayı başta iş insanları olmak üzere hepimizi yordu. Aynı maddelerin tekrar tekrar gündeme getirilmesiyle 'yapısal reform' kelimesinin bile içi neredeyse boşaltılmak üzere" dedi.

"TOPARLANMAMIZ İMKANSIZ OLUR"

Türkiye'nin atılıma geçmek için artık beklemeye tahammülü olmadığını açıklayan Başkan Bilecik, "Hemen yola koyulsak bile önümüzde sadece 18 ay var. Eğer bu süreyi de seçim süreciyle geçirirsek çok kan kaybeder ve neredeyse toparlanmamızı imkansız hale gelir. Onun için bizim yapısal reformları süratle hayata geçirmemiz şart" dedi.

Hukuk, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olmanın Türkiye için elzem sayıldığını açıklayan Bilecik, "Bu hedefler için alınması gereken tedbirler açıktır. 15 Temmuz darbe girişiminin zorunlu kıldığı OHAL geride bırakılarak olağan devlet hukukuna geri dönülmeli. Eğer açık toplum olamazsak, özgürlükleri güvence altına alamazsak hak ettiğimiz yerde olamayız. Kamu yönetiminde riyakat kriterleri de uygulanmalıdır" diye konuştu.

"ŞÜPHELER SONLANDIRILMALI"

Yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda düzenlemelerin acilen devreye alınması gerektiğini kaydeden Bilecik, "Onun tarafsızlığını ortadan kaldıracak şüpheler sonlandırılmalıdır. Adil yargılama ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere pek çok hak genişletilmeli. İnternet ve bilgiye erişim hakkının zedeleniyor olması bizim gibi gelişmekte olan bir ülke hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ile EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, TÜSİAD Başkanı Bilecik'e gümüş plaket verdi.

"İZMİR BAYRAK KENTTİR"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İzmir'de olmaktan ve kentin genç, dinamik ruhunu birebir yansıtan genç işadamlarıyla aynı çatıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir'in tüm damarlarına girişimcilik kültürünün işlediğini ve bu durumun İzmir için sürpriz olmadığını söyledi. İzmir'in her zaman bir bayrak şehri olduğun da kaydeden Bilecik, "Marşıyla, boyozuyla, fuarlarıyla, Dario Moreno'suyla Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda bayraktarlığını yapan bu kent diğer kentler içinde en tepededir. O nedenle bu kente gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve her zaman gelmeye de hazırız" dedi.

"RADİKAL ÖNLEMLER ALINMALI"

EGİAD Başkanı A. Buğra İlter ise önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gelişiminde TÜSİAD ve EGİAD gibi kurumlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kararlarında sivil toplum örgütlerinin daha da önemli hale geldiğini açıklayan İlter, "Son yıllarda bazı yapısal önllemleri alabilseydik 2023 hedeflerine daha rahat ulaşabilirdik. Ancak, şu andaki performans verileri dikkate alındığında, kalan 8 yılda bazı radikal önlemler almazsak hedeflerin tutturulmasının zor olduğunu da görülüyor. Biz genç işadamları olarak günü kurtarmak değil, geleceğin nasıl olması gerektiğini de düşünmek zorundayız. Bunun için devletimize gereken desteği vermeye de hazırız" diye konuştu.