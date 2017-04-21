ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi

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FTC, hiçbir ismi ya da hesabı resmen açıklamadı. Ancak Rihanna, Rita Ora, Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimler, birçok ürünü tasdik ederek takipçilerine öneriyor. FTC, ‘#sp’ (Kısaca Sponsorlu) ya da ‘#partner’ (İş Ortağı) etiketlerinin paylaşımların altına bırakılmasının yetersiz olduğunu da kaydetti.