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ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi

21 Nisan 2017 Cuma, 10:01:46 HABERTURK.COM

ABD’de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu (FTC) 90’dan fazla ünlüye Instagram hesaplarında reklam yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu

  • 1 ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
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    ABD’de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ünlü isimlerin Instagram hesaplarında bir ürün ya da markanın reklamını yapmaları halinde bunu açıkça beyan etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

  • 2 ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
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    Komisyon, 90’dan fazla ünlüye ve pazarlama şirketine gönderdiği mektupta, Instagram’a bir marka ya da ürünü tanıtan reklam amaçlı ve ücret karşılığı yayınlanan bir gönderi konulduğu zaman bunun çok net bir şekilde takipçilere beyan edilmesi gerektiğini ifade etti.

  • 3 ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
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    Sosyal medyanın bu tarz kullanımıyla ilgili ilk kez devreye giren komisyon, ürün tanıtımı yapıldığının açıklama kısmında veya etiketlerle belirtilebileceğini vurguladı. Uyarı, tüketici haklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar yapan “Public Citizen” adlı bir sivil toplum oluşumunun girişimiyle gerçekleşti.

  • 4 ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
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    Uyarılan isimler arasında sosyal medya fenomenleri ve yıldızların da yer aldığı öğrenildi. Bu ürünlerin tüketici haklarını çiğnediğine vurgu yapıldı.

  • 5 ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
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    FTC, hiçbir ismi ya da hesabı resmen açıklamadı. Ancak Rihanna, Rita Ora, Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimler, birçok ürünü tasdik ederek takipçilerine öneriyor. FTC, ‘#sp’ (Kısaca Sponsorlu) ya da ‘#partner’ (İş Ortağı) etiketlerinin paylaşımların altına bırakılmasının yetersiz olduğunu da kaydetti. 

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