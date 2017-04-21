ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
21 Nisan 2017 Cuma, 10:01:46 | Güncelleme: 10:59:33
HABERTURK.COM
ABD’de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu (FTC) 90’dan fazla ünlüye Instagram hesaplarında reklam yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu
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ABD’de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ünlü isimlerin Instagram hesaplarında bir ürün ya da markanın reklamını yapmaları halinde bunu açıkça beyan etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.
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Komisyon, 90’dan fazla ünlüye ve pazarlama şirketine gönderdiği mektupta, Instagram’a bir marka ya da ürünü tanıtan reklam amaçlı ve ücret karşılığı yayınlanan bir gönderi konulduğu zaman bunun çok net bir şekilde takipçilere beyan edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Sosyal medyanın bu tarz kullanımıyla ilgili ilk kez devreye giren komisyon, ürün tanıtımı yapıldığının açıklama kısmında veya etiketlerle belirtilebileceğini vurguladı. Uyarı, tüketici haklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar yapan “Public Citizen” adlı bir sivil toplum oluşumunun girişimiyle gerçekleşti.
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Uyarılan isimler arasında sosyal medya fenomenleri ve yıldızların da yer aldığı öğrenildi. Bu ürünlerin tüketici haklarını çiğnediğine vurgu yapıldı.
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FTC, hiçbir ismi ya da hesabı resmen açıklamadı. Ancak Rihanna, Rita Ora, Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimler, birçok ürünü tasdik ederek takipçilerine öneriyor. FTC, ‘#sp’ (Kısaca Sponsorlu) ya da ‘#partner’ (İş Ortağı) etiketlerinin paylaşımların altına bırakılmasının yetersiz olduğunu da kaydetti.