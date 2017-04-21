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Oltalama mail
İŞ-YAŞAM

PTT'den "oltalama mail" uyarısı

PTT AŞ, şirketin marka ve logosu kullanılarak hazırlanmış ve kişilerin kimlik bilgilerine ulaşılmasını sağlayan "oltama mailleri" açmamaları konusunda vatandaşları uyardı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:06:27 Güncelleme: 11:55:55 AA

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, farklı iletişim kanallarıyla şirkete ulaşan geri bildirimler neticesinde, şirket müşterileri ve vatandaşlara PTT marka ve logosu kullanılarak hazırlanmış "oltalama maillerin" gönderildiğinin anlaşıldığı ve şirket hizmetlerine yönelik yanıltıcı faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlardan, söz konusu e-postalarda yer alan linkleri açmamaları istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu e-postalarda yer alan linkler tıklandığında şirketimize ait gönderi takip sayfasının bir benzeri açılmakta ve müşterilerimizden kendilerine ait kargonun teslim edilebilmesi için gönderici firmadaki bilgilerinin güncellenmesi istenmektedir. Bu şekilde müşterilerimizin kimlik bilgilerine kolayca ulaşılarak çeşitli mağduriyetlere sebebiyet verilmektedir. Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde bu tür e-postalar gönderilmemektedir. Müşterilerimizin e-posta ile gelen linkleri tıklamamaları, kendi güvenlikleri ve mağdur olmamaları açısından elzemdir."

Konu hakkında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirimde bulunulduğu ve bilgi güvenliği sistemlerinde gerekli önlemlerin alındığını aktarılan açıklamada, şirketin imajının zedelenmesi ve itibarının sarsılması gibi olumsuz durumların gerçekleşmemesini için gerekli hukuki girişimlerin de yerine getirildiği kaydedildi.

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