İŞ-YAŞAM
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
fidan ihracatı
İŞ-YAŞAM

Türkiye, Azerbaycan'a fidan ihraç edecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Azerbaycan'a fidan ihraç edeceklerini kaydederek, Türkiye'nin dünya genelinde fidan ticaretinde yerini alması için ilk adımın atılmış olacağını belirtti

21 Nisan 2017 Cuma, 11:29:38 Güncelleme: 12:40:42 AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 14 yılda izlenen politikalarla Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı ülke konumuna taşıdıklarını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a fidan ihraç edilmesiyle Türkiye'nin dünya genelinde boylu fidan ticaretinde yerini alması için ilk adımın atılacağı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Azerbaycan'a boylu fidan ihracatında 3 metrelik 300 adet rootballı karaçam fidanı ihraç edileceği vurgulanan açıklamada, Kastamonu Daday'da özenle yetiştirilen karaçam fidanlarının sökümünün yapıldığı ve Sakarya'da ihracatı gerçekleştirecek firmaya teslim edildiği bildirildi.

"500 ADET DAHA BOYLU FİDAN İHRAÇ ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun görüşüne de yer verildi. Buna göre Eroğlu, Türkiye'yi fidan ticaretinde hak ettiği konuma getireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 14 yılda izlediğimiz politikalar ile Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı bir ülke konumuna taşıdık. Yıl sonuna kadar 500 adet daha boylu fidan ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu ihraçla yöre insanı ekonomik gelir elde edecek ve milli ekonomiye büyük katkı sağlanacak."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Moody's Türkiye'nin tahmini büyüme rakamını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Moody's'den Türkiye ile ilgili çarpıcı revizyon
Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir
İŞ-YAŞAM

Vestel'den dengeleri değişterecek satın alma atağı
Rusya'dan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama
Bangkok'un metrolarını Türkiye üretecek
İŞ-YAŞAM

Bangkok metrosuna Türk imzası!
İtalya uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması getirmeyecek
İŞ-YAŞAM

İtalya'dan 'uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması' ...
Rusya, Türkiye'ye yasakları kaldırmıyor
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan çok kritik Türk domatesi açıklaması!
Türkiye, Azerbaycan'a fidan ihraç edecek
İŞ-YAŞAM

FİDAN TİCARETİNDE İLK ADIM
ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
İŞ-YAŞAM

INSTAGRAM'DA REKLAM YAPAN ÜNLÜLERE UYARI!
Faizde 2 puan artış mevduatı 1.5 ayda 64 milyar patlattı
İŞ-YAŞAM

FAİZLER ARTTI MEVDUATLAR PATLADI
Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı
İŞ-YAŞAM

HEM TARAFTARINI HEM YATIRIMCISINI ÜZDÜ!
Mehmet Şimşek: Kapsamlı reformlar sürecek
İŞ-YAŞAM

ŞİMŞEK: KAPSAMLI REFORMLAR SÜRECEK
PTT'den "oltalama mail" uyarısı
İŞ-YAŞAM

ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme