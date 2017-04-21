Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü 1-1,5 yıl içerisinde yatırım bankası lisansı başvurusu yapacaklarını, bu süreç içerisinde mevcut yatırım bankalarında satın alma fırsatı olursa bunu değerlendireceklerini söyledi.

Bloomberg News'e konuşan Ünlü, “Önceliğimiz Ünlü Yatırım Holding’i bir yatırım bankasına dönüştürmek. Alt yapı büyük ölçüde hazır” dedi.

“Lisan başvurusu sürecinde bir başka yatırım bankası lisansını satmayı planlarsa bunu almayı düşünürüz” de diyen Ünlü, “10 yıl içinde bölgenin en büyük yatırım bankası olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Mahmut Ünlü'nün yaptığı diğer önemli açıklamalar şöyle:

*Yurt dışında aldıklarımızı da sayarsak 20’ye yakın M&A için yetkimiz var. Büyüklükleri 3,5-4 milyar dolar düzeyinde.

*4 özel sektör tahvilinde, toplamı yaklaşık 400-500 milyon lira büyüklüğünde yetkimiz var. Bu yıl her ay bir özel sektör şirket tahvili ihraç etmeyi hedefliyoruz.

*Referandum sonrasında tahvil ihraç etmek isteyen şirketlerin talebinde artış var.

*Bu yıl yetiştirebilirsek bir şirketin halka arzını gerçekleştirebiliriz.

*Halka arz için konuştuğumuz 3-4 şirket var. Arzların büyüklüklüğü 200-250 milyon dolar olabilir. Henüz bunlarda atılmış bir imza yok.

*İran ve Mısır’da aracı kurum alma niyetimiz hala devam ediyor. Politik gelişmeler nedeniyle süreç uzadı.