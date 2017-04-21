İŞ-YAŞAM
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
domates rusya
İŞ-YAŞAM

"Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaları devam ettiği halde bölgelerinden yapılan yaş sebze meyve ihracatının arttığını, özellikle domates ihracatında 2017 başından bu yana geçen süreçte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44'lük artış kaydedildiğini belirtti

21 Nisan 2017 Cuma, 14:07:07 Güncelleme: 14:12:34 AA

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Satıcı, Birlik'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın başından bu yana yapılan ihracatın 500 milyon doları aştığını söyledi.

İhracatta 2017 için koydukları 1,6 milyar dolar hedefini, yıl sonunda aşacaklarını dile getiren Satıcı, bölgelerinden yapılan yaş sebze meyve ihracatının, 2017 başından bu zamana kadar geçen süreçte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttığını bildirdi.

Satıcı, "Son yıllarda dünyada, özellikle bulunduğumuz coğrafyada ticaret yapmak zorlaştı. Bu ortamda ülke ve bölge ihracatımızın artmış olması büyük bir başarı. Rusya'nın uyguladığı kısıtlamaların mayısta kaldırılabileceği yönündeki açıklamalar bizleri heyecanlandırıyor. Mayıs içinde bu durum gerçekleşirse bölge ihracatına büyük katkısı olur." dedi.

Mustafa Satıcı, "B" planları olmasına rağmen Rusya pazarını kaybetmek istemediklerini dile getirdi. Bölge ihracatının son 10 yılda istikrarlı bir şekilde arttığına dikkati çeken Satıcı, en çok yaş sebze meyve ve mermer dış satımı yaptıklarını söyledi.

Yaş sebze meyve ihracatının 153 milyon dolara yükseldiğini, madencilik sektörünün ihracatının ise 123 milyon doları aştığını anlatan Satıcı, bu sektörleri kimyevi maddeler ve mamuller, ağaç-orman ürünleri, demir ve demir dışı metallerin izlediğini belirtti.

Satıcı, Batı Akdeniz'in en fazla ihracat yaptığı ülkenin mermer dış satımından dolayı Çin olduğunu ve bu ülkeye ihracatın 65 milyon dolara yaklaştığını ifade etti.

RUSYA SIRALAMAYA GİREMEDİ

Rusya'nın, Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar devam ettiği için en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer almadığını söyleyen Satıcı, şunları kaydetti:

"En fazla yaş sebze meyve ihracatı yapılan ülkeler Romanya, Belarus, Almanya, Bulgaristan ve Ukrayna. Şu ana kadar 59 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2016'da toplam 151 ülkeydi. Yıl sonunda bu rakamları yakalamayı, hatta geçmeyi hedefliyoruz. Rusya krizine bağlı olarak başta Ortadoğu olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Heyetlerimiz gidiyor. Özellikle Rusya'nın almadığı ürünleri bu ülkelere göndererek değerlendirdik. Kısıtlama devam ettiği halde yaş sebze ve meyve ihracatımız artış gösterdi. Özellikle domates ihracatında yüzde 44'lük artış kaydedildi."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakanlar Kurulundan işsizlik sigortası kararı
İŞ-YAŞAM

Bakanlar Kurulundan işsizlik sigortası kararı
Faizde 2 puan artış mevduatı 1.5 ayda 64 milyar patlattı
İŞ-YAŞAM

Faizler arttı mevduatlar patladı
ABD'de Instagram'da ürün reklamı yapan ünlüler ikaz edildi
İŞ-YAŞAM

Instagram'da reklam yapan ünlülere uyarı!
Zeytinyağı ihracatı yüzde 450 arttı
İŞ-YAŞAM

İhracatı hız kesmiyor
TÜSİAD'dan 'Olağana dönelim' çağrısı
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD'dan 'Olağana dönelim' çağrısı
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri
Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
İŞ-YAŞAM

SADECE BUNU YAPARAK BİNLERCE LİRA KAZANACAKLAR
"Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı"
İŞ-YAŞAM

DOMATES İHRACATI YÜZDE 44 ARTTI
“19 milyar dolarlık ticaret hacmi daha da büyüyebilir”
İŞ-YAŞAM

ŞİMŞEK ABD'Lİ DEVLERE SESLENDİ
Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji hamlesi dengeleri değiştirecek
İŞ-YAŞAM

AKDENİZ'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE
"İklim değiştiren" tünelde ışık göründü
İŞ-YAŞAM

4 DAKİKADA İKLİM DEĞİŞECEK
Apple'ın CEO'su Tim Cook'dan anlamlı tweet
İŞ-YAŞAM

APPLE'IN CEO'SUNDAN TÜRKÇE MESAJ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme