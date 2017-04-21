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İŞ-YAŞAM

"İklim değiştiren" tünelde ışık göründü

21 Nisan 2017 Cuma, 14:34:40 AA

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da yapımı devam eden, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 45 kilometre kısaltacak 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli'nde delme işlemi tamamlandı

  • 1 "İklim değiştiren" tünelde ışık göründü
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    Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nde 3 yıldır devam eden çalışmaların sonunda ışık göründü.

  • 2 "İklim değiştiren" tünelde ışık göründü
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    İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına başlanan Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

  • 3 "İklim değiştiren" tünelde ışık göründü
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    Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında Antalya-Konya arasındaki mesafe 45 kilometre kısalacak.

  • 4 "İklim değiştiren" tünelde ışık göründü
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    İki kent arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat üzerinden sağlanan ulaşıma alternatif olacak yeni yol, Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, Antalya'nın Serik ilçesine bağlanacak.

  • 5 "İklim değiştiren" tünelde ışık göründü
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    "İKLİM FARKLILIĞI 4 DAKİKADA DEĞİŞTİRİLECEK"

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