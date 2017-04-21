"İklim değiştiren" tünelde ışık göründü

21 Nisan 2017 Cuma, 14:34:40 | Güncelleme: 15:36:23
AA
Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da yapımı devam eden, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 45 kilometre kısaltacak 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli'nde delme işlemi tamamlandı
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Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nde 3 yıldır devam eden çalışmaların sonunda ışık göründü.
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İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına başlanan Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor.
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Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında Antalya-Konya arasındaki mesafe 45 kilometre kısalacak.
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İki kent arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat üzerinden sağlanan ulaşıma alternatif olacak yeni yol, Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, Antalya'nın Serik ilçesine bağlanacak.
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"İKLİM FARKLILIĞI 4 DAKİKADA DEĞİŞTİRİLECEK"
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Akdağ'da yapımı devam eden 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli, Akdeniz Bölgesini İç Anadolu'ya daha da yakınlaştıracak. Konya üzerinden Antalya'ya gidenler, tünelin çıkışında sıcaklık değişimini büyük ölçüde hissedecek.
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İki bölge arasında bariz sıcaklık farkının hissedildiği yerde bazı günlerde yağış değişikliğinin yaşandığı görülüyor. Konya tarafında yağmur veya kar yağarken, Akdağ'ın diğer yamacında ise güneşli ve sıcak hava hissediliyor. Tünelden 80 kilometre hızla 4 dakikada geçilebilecek olmasıyla kısa süre içinde iklim farklılığı hissedilecek.
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Demirkapı Tüneli'nin, projenin tamamlanmasıyla bölgenin sosyoekonomik yapısının yanında turizm aksını da etkilemesi bekleniyor.
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Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelin tek tüp ve 12 metre genişliğinde inşa edildiğini söyledi.Rutin çalışmaların sürdüğünü ve hedeflenen sürede de tamamlanacağını aktaran Çobanoğlu, projede kemer, kiriş ve invert imalatının devam ettiğini dile getirdi.
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Çobanoğlu, 5 kilometrelik tünelin iki ucu arasındaki kot farkının 150 metre olduğuna işaret ederek, 2 bin 836 metrede iki yakanın birleştiğini bildirdi.