"İklim değiştiren" tünelde ışık göründü

9 | 10

Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelin tek tüp ve 12 metre genişliğinde inşa edildiğini söyledi.Rutin çalışmaların sürdüğünü ve hedeflenen sürede de tamamlanacağını aktaran Çobanoğlu, projede kemer, kiriş ve invert imalatının devam ettiğini dile getirdi.