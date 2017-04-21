Apple CEO'su Tim Cook'tan 23 Nisan tweet'i

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, kendi hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan #iPhoneileçekildi" ifadelerini kullandı ve yazının sonuna bir Türk bayrağı koydu.

Cook'un paylaşımı takipçileri tarafından ilgi ile karşılanırken, sadece 10 dakika içerisinde 155 kişi retweet etti, 350 kişi de beğendi.

— Tim Cook (@tim_cook) April 21, 2017

Cook daha önce de Atatürk Havalimanı'ndaki ve Reina'daki saldırıların ardından Türkçe tweet atmış ve üzüntülerini paylaşmıştı.