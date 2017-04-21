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Apple CEO'su Tim Cook'tan 23 Nisan tweet'i

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından 23 Nisan'la ilgili Türkçe bir paylaşım yaptı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:51:33 Güncelleme: 22:40:03

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, kendi hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan #iPhoneileçekildi" ifadelerini kullandı ve yazının sonuna bir Türk bayrağı koydu.

Cook'un paylaşımı takipçileri tarafından ilgi ile karşılanırken, sadece 10 dakika içerisinde 155 kişi retweet etti, 350 kişi de beğendi.

Cook daha önce de Atatürk Havalimanı'ndaki ve Reina'daki saldırıların ardından Türkçe tweet atmış ve üzüntülerini paylaşmıştı.

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