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İŞ-YAŞAM

Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar

21 Nisan 2017 Cuma, 15:05:17 İHA

Kahramanmaraş'ta ev hanımları, Kozabirlik'ten ücretsiz aldıkları 340 bin adet ipek böceğini ev ortamında 40 gün boyunca yetiştirip 120 kilogram koza elde ederek, 6 bin TL civarında gelir sağlayacak

  • 1 Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
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    Kozabirlik Kooperatif Müdürü Hasan Ali Arar, ipek böceklerinin teslimi sırasında yaptığı konuşmada, üreticilere tohumu ücretsiz verdiklerini belirterek, "Üreticinin herhangi bir masrafı yok. Tek masrafı dut yaprağıdır.

  • 2 Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
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     Bir kutudan 40 kilogram koza elde ediliyor. 80 metrekarelik bir oda yeterli. 3 kutu ipek böceğine bakarak, 120 kilogram koza elde ederek, 6 bin TL civarında gelir elde edebilir" dedi.

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    İpek böceklerine evlerini kiraya verdiklerini söyleyen ev hanımlarından Hatice Bozkaya, "Tırtıldan kelebeğe ipek böceğinin öyküsüyle yola çıktık. İpek böceklerinin kozaya dönüşmesi ve ayrı ayrı beslenme yaşları bizleri çok etkiledi.

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    Evimizde masrafsız, maliyetsiz olarak, bu işi yapabilecek olmamız bizi çok etkiledi. Sadece dut yapraklarıyla beslenen ipek böceklerini evimizde rahatlıkla büyütebileceğiz. Evimizi 45 günlüğüne ipek böceklerine kiraya verdik diyebiliriz. 

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    Zirai ilaçlamalar konusunda belediyemizden destek bekliyoruz. O da olursa bu işi büyütmeyi düşünüyoruz. Kahramanmaraş'ı da ipek böcekçiliği yetiştiriciliği sınıfına katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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