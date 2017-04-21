Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar

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İpek böceği yetiştiriciliğinin maddi manevi kazanımlarının olduğuna dikkat çeken ev hanımı Gonca Yılıdır ise, "Biz çok heyecanlıyız aslında. Böyle bir projeye cesaret edeceğimiz hiç aklımıza gelmemişti ama başarabileceğimize inanıyoruz.