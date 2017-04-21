Leyla Alaton Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

2016'yı nasıl kapattınız holding olarak? ve 2017 yatırımlarınız ve hedefleriniz neler?

2016 iyi bir seneydi, 600 milyon dolarlık bir cirodan bahsediyoruz Holding için, yeni aldığımız işler var, Sefaköy-Başakşehir Havaray Projesi 350 milyon dolarlık bir proje, tek başımıza aldık bu projeyi, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı var. Burada da bir ortağımız var, 440 milyon dolarlık bir proje. Enerjide Karabiga sene sonu devreye girecek ithal kömür yakıtlı santralimiz. 1320 megawatt kurulu güç kaynağa, burda da 1.2 milyar dolar yatırımımız var. 600 megavatlık tribün devreye girecek 2017 sonu itibariyle. 2018 ilk çeyrekte diğer kalan devreye girer. Elektrik fiyatları çok değişiyor ama burada 350 milyon dolarlık bir cirodan bahsediyoruz.

Karakuz da bir hidroelektrik santralimiz, güneş enerjisi bizim için çok önemli, burda da 35 magawatt 55'e çıkacak.

Alarko Carrier ile 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Orası da bir140 milyon dolar bir ciro yapar. Artık iş olarak Afrika'ya bile gidiyoruz.



Alvimedica'da yeni hedefler neler? Alvimedica nasıl performans gösteriyor?



Burda da 40 milyon dolar ciroya ulaştık, 2017'de ciro hedefimiz 55-60 milyon dolar ciro. Stentin karbon kaplama olduğu için daha üstün bir teknolojisini satın aldık. Şimdi bunu Türkiye'ye getirme aşamasındayız. Çatalca Serbest Bölge'deki fabrikamıza bu teknolojiyi taşıyoruz, ve inanılmaz bir kapasite artırımı olacak. Ve burdan yani Türkiye'den ihracat olmaya başlayacak. Hedefimiz Türkiye'den ihracat yapmak, ve bu hayali 2017'de gerçekleştiriyoruz inşallah.



Alarko Holding olarak Şehir Hastaneleri taahhüt olarak yapmayı düşünüyor musunuz?



Tabi biz de ilgileniyoruz, teklif veriyoruz ve bu şehir hastaneleri çok önemli ayrı bir yere getirecek bizi. Yani sağlık turizmine de çok büyük katkısı olacak, sağlık ekipmanları satan bir üke olarak çok iyi bir pazar olacağız. Hedefimizde Türkiye'de kalp kapakçığı üretmek var.



Turizm sektörü zor zamanlar geçiriyor. 2017 daha iyi olur mu? Hem sektör beklentinizi alalım, hem de sizin sektördeki hedeflerinizi



Ben olumlu düşünmeyi tercih ediyorum. Bizim verilerimiz o kadar da trajik bir durum olmadığını gösteriyor. Siz pazarlamanızı iyi yaparsanız, fiyatlarınızı ona göre ayarlarsanız, yeni pazarlar düşünürseniz çünkü alternatif yaratmak lazım. Bizim Antalya'daki projemiz daha yeni başlamak üzere, yani zor bir sene olabilir ama Türkiye daha nice zor senelerden geçti. Şu anda dünyada terrörizm her yerde. Turizm sadece plajda yatmak değil, o ülkeye gelmek için başka nedenler bulmak lazım.



Genç işsizlik %24'ler civarında seyrediyor. Bu problem nasıl çözülebilir? Buradaki asıl problem nedir sizce?



Girişim yapmak çok zor. İyi bir fikre ve sermayeye ihtiyacın var. Biz teknolojiye ve mühendisliğe daha çok önem vermeliyiz. Biz okullarda geleceğin işlerini öğretmeliyiz.





