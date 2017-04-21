İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama

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Alanya Turistlik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Şili de,"Rusya'dan ilk gelen uçağın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nı için son derece önemli. Alanya ve Gazipaşa turizminin gelişmesi için son derece önemli ve bu seferlerin devam edeceğini de biliyoruz. Pobeda başlayan sefer akabinde Corel, Anex ve Pegas ile devam edecek ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı hak ettiği seviyeye ulaşacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlerliye dönemde çok keyifli ve çok daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.