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İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama

21 Nisan 2017 Cuma, 16:44:12 İHA

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rusya'dan ilk kez tarifeli direkt uçuş yapıldı. Havalimanı'nda, Rus uçağına görkemli karışlama düzenlendi.

  • 1 İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama
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    Rus Pobeda Havayollarına ait Boeing 737/800 tipi uçak Wnukova Havaalanı'ndan havalanarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 188 Rus yolcuyla iniş yaptı. 

  • 2 İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama
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    TAV Havalimanı İşletmeleri, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) ortak düzenlediği karşılama töreni geleneksel havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle başladı. 

  • 3 İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama
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    Törende uçaklardan inen tüm yolculara pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil ve buket verildi. 

  • 4 İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama
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    Çilek ikramı yapıldı ve Rusça tanıtım materyalleri ve Alanya hediyeleri bulunan çantalar hediye edildi.

  • 5 İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama
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    Keman ve yan flüt dinletisinin de yapıldığı karşılama törenine Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yanısıra Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve turizmciler katıldı.

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