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IMF: Türkiye'nin büyüme beklentileri yukarı revize edilebilir

Uluslararası Para Fonunun (IMF) Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson: Eğer belirsizlik yılın ilerleyen dönemlerinde bizim beklediğimizden daha düşük olursa, büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel. Belirsizliğin düşmesi, büyüme için gerekli olan yatırımlar için iyi olur

22 Nisan 2017 Cumartesi, 08:30:27 Güncelleme: 08:46:30 AA

Uluslararası Para Fonunun ( IMF) Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson, IMF'nin Türkiye beklentilerinin siyasi belirsizliğin azalması durumunda yukarı revize edilebileceğini söyledi

Gerson, IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde Washington’da düzenlenen basın toplantısında yönelttiği soruyu yanıtladı.

IMF’nin Avrupa Departmanı Direktörü Paul Thomsen tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu soruyu yöneltti:

“IMF, Türkiye’nin bu yıla yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9’dan 2,5’e düşürdü. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden ‘IMF’nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak’ yorumunda bulundu. Gerçekten de son birkaç yılda IMF’nin Türkiye’ye yönelik büyüme beklentileri ile gerçek büyüme rakamları arasında genellikle belirgin farklar vardı. Siz büyüme beklentileriniz ile gerçek büyüme rakamları arasında kaydadeğer fark olmasını nasıl açıklıyorsunuz?”

Thomsen, Türkiye’ye yönelik geçmiş büyüme beklentilerini çok iyi bilmediğini belirterek soruyla ilgili geri dönüş yapılacağını söyledi.

Bu yıla yönelik büyüme tahmininin aşağı çekilmesinin siyasi belirsizlik gerekçesiyle alındığını bildiren Thomsen, "Türkiye'nin büyüme beklentisini biraz aşağı çektiğimizi biliyorum. Buna karşın mali genişleme ve ihracatın kurdaki düşüş nedeniyle toparlanması söz konusu. Ancak siyasi belirsizlik hakkında da bazı varsayımlarımız vardı" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından IMF Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson, AA muhabirinin yanına gelerek soruyu bire bir yanıtlamak istediğini belirtti.

Gerson, “Büyüme tahminlerinin her zaman doğru çıkmamasının nedeni bazen yıl içinde beklenmeyen olayların ortaya çıkması. Ayrıca, bazı durumlarda beklediğiniz bir durumun bile öngörülenden daha büyük ve daha küçük etkileri olabiliyor.” diye konuştu.

Belirsizliğin tüm büyüme beklentileri için geçerli olduğuna işaret eden Gerson, IMF’nin bu nedenle, her yıl yılın başında açıkladığı büyüme projeksiyonlarını yıl boyunca güncellediğini bildirdi.

Gerson, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazen büyüme tahminleri, beklenmediğimiz olumsuz olaylar nedeniyle aşağı çekiliyor, bazense beklemediğimiz olumlu olaylar nedeniyle yukarı revize ediliyor. Ancak, tarihi olarak baktığınızda Türkiye’ye ya da diğer ülkelere yönelik beklentilerimizde sürekli bir sapma yok. Bazen tahminlerimiz çok yüksek, bazen çok düşük ama ortalamasını aldığınızda sonuç sıfıra yakın olacaktır.”

Gerson, Türkiye’deki siyasi belirsizliğin halk oylamasının ardından azalmasının büyüme beklentilerini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine, “Eğer belirsizlik yılın ilerleyen dönemlerinde bizim beklediğimizden daha düşük olursa, büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel. Belirsizliğin düşmesi, büyüme için gerekli olan yatırımlar için iyi olur.” değerlendirmesini yaptı.

IMF Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Philip Gerson, bununla birlikte gelecek 6 ayda beklenmeyen birçok şeyin yaşanabileceğini belirterek, büyüme tahminlerinin gelecek aylarda yeni gelişmeler ışığında revize edileceğini sözlerine ekledi.

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