İŞ-YAŞAM
22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kuzey Marmara Otoyolu
İŞ-YAŞAM

Kuzey Marmara Otoyolu için acele kamulaştırma

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:28:15 Güncelleme: 10:30:36 AA

Bakanlar Kurulunun, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Karara göre, söz konusu proje için İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüp, Şile, Pendik, Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin İzmit, Körfez, Derince, Kartepe ve Sakarya'nın Adapazarı, Akyazı, Hendek ilçelerindeki bazı parseller kamulaştırılacak.    

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
İŞ-YAŞAM

İşte en çok Türk milyarderi çıkaran şehir!
İlk tarifeli Rus uçağına görkemli karşılama
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan ilk kez uçak geldi
Apple CEO'su Tim Cook'tan 23 Nisan tweet'i
İŞ-YAŞAM

Apple'ın CEO'sundan Türkçe mesaj!
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
Mahmut Ünlü, yatırım bankası kuracak
İŞ-YAŞAM

Ünlü, yatırım bankacılığına gözünü dikti
“19 milyar dolarlık ticaret hacmi daha da büyüyebilir”
İŞ-YAŞAM

Şimşek ABD'li devlere seslendi
Eriğin kilogramı 10 liraya düştü
İŞ-YAŞAM

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYORDU, ŞİMDİ İSE...
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL
IMF: Türkiye'nin büyüme beklentileri yukarı revize edilebilir
İŞ-YAŞAM

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ YUKARI REVİZE EDİLEBİLİR"
Uzay için en büyük uçak yapılıyor
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI!

Kuzey Marmara Otoyolu için acele kamulaştırma
İŞ-YAŞAM

DEV OTOYOL PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA BAŞLIYOR
3 çiftçi ile başlanan çilek üretimi ciddi gelir sağlıyor
İŞ-YAŞAM

İSTİFA EDİP, BU İŞE BAŞLIYORLAR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme