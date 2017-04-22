3 çiftçi ile başlanan çilek üretimi ciddi gelir sağlıyor

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"Biz, bunu 10 yıldır yapıyoruz. Köprübaşı'nın ekonomisini, çehresini değiştirdi. Tütüncülüğü bıraktık, çileğe döndük. Daha önce geçim kaynağımız tütündü. Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kaymakamlık aracılığı ile ilk çilek ekildi. İlk olarak 500 metrekare yerde 3 kişiyle başladı. Bu kişilerden biri de bendim. Şimdi 35 dönüm arazide çileğim var. Çilek, çok karlı bir iş. 10 gün önce toplamaya başladık."