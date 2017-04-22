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22 NİSAN 2017
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3 çiftçi ile başlanan çilek üretimi ciddi gelir sağlıyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:52:35 DHA

Manisa'nın Köprübaşı İlçesi'nde 3 çiftçinin destekle 500 metrekarelik alanda başladığı çilek üretimi, ilçenin kaderini değiştirdi

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    Manisa'da 4 bin dönümün üzerinde bir arazide çilek yetiştiren yaklaşık 500 çiftçi, yıllık toplam 25 milyon lira gelir bekliyor. İlçeyi terkeden kişiler de çileğin para kazandırdığını duyunca döndü.

     

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    Manisa'da 10-15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı.

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    Verim almaya başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. İlçede çilek üretimine başlayan ilk 3 üretici içinde yer alan Rahim Özcan, şunları anlattı:

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    "Biz, bunu 10 yıldır yapıyoruz. Köprübaşı'nın ekonomisini, çehresini değiştirdi. Tütüncülüğü bıraktık, çileğe döndük. Daha önce geçim kaynağımız tütündü. Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kaymakamlık aracılığı ile ilk çilek ekildi. İlk olarak 500 metrekare yerde 3 kişiyle başladı. Bu kişilerden biri de bendim. Şimdi 35 dönüm arazide çileğim var. Çilek, çok karlı bir iş. 10 gün önce toplamaya başladık."

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    İlçede 4 mevsim çilek yetiştirdiklerini söyleyen çiftçi Özcan, Türkiye'nin birçok yerine ve yurtdışına gönderdiklerini anlattı. Özcan, "12 ay çilek üretiyoruz. Yaz, kış çilekle uğraşıyoruz. Kışın kilosunu 10-12 liradan sattık. Şimdi 3.5-4 liradan satılıyor.

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