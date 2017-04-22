3 çiftçi ile başlanan çilek üretimi ciddi gelir sağlıyor
22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:52:35 | Güncelleme: 11:04:09
DHA
Manisa'nın Köprübaşı İlçesi'nde 3 çiftçinin destekle 500 metrekarelik alanda başladığı çilek üretimi, ilçenin kaderini değiştirdi
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Manisa'da 4 bin dönümün üzerinde bir arazide çilek yetiştiren yaklaşık 500 çiftçi, yıllık toplam 25 milyon lira gelir bekliyor. İlçeyi terkeden kişiler de çileğin para kazandırdığını duyunca döndü.
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Manisa'da 10-15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı.
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Verim almaya başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. İlçede çilek üretimine başlayan ilk 3 üretici içinde yer alan Rahim Özcan, şunları anlattı:
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"Biz, bunu 10 yıldır yapıyoruz. Köprübaşı'nın ekonomisini, çehresini değiştirdi. Tütüncülüğü bıraktık, çileğe döndük. Daha önce geçim kaynağımız tütündü. Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kaymakamlık aracılığı ile ilk çilek ekildi. İlk olarak 500 metrekare yerde 3 kişiyle başladı. Bu kişilerden biri de bendim. Şimdi 35 dönüm arazide çileğim var. Çilek, çok karlı bir iş. 10 gün önce toplamaya başladık."
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İlçede 4 mevsim çilek yetiştirdiklerini söyleyen çiftçi Özcan, Türkiye'nin birçok yerine ve yurtdışına gönderdiklerini anlattı. Özcan, "12 ay çilek üretiyoruz. Yaz, kış çilekle uğraşıyoruz. Kışın kilosunu 10-12 liradan sattık. Şimdi 3.5-4 liradan satılıyor.
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Köprübaşı çileği Türkiye'de marka olmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Ama geçen yıl Rusya ile aramızdaki sorun nedeniyle gönderemedik. Eğer Rusya'ya ihracat kapısı açılırsa oraya da göndereceğiz, fiyatlar da daha güzel olacak" dedi.
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Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Zafer Mergen de, bu yıl çilekten 25 milyon lira gelir beklediklerini açıkladı. Mergen, ilçede 4 bin dönümün üzerinde çilek ekildiğini anlatırken şöyle dedi:
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"Bu yıl çilekten 25 milyon lira civarında gelir bekliyoruz. Özellikle İstanbul'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan alıcılarımız var. İnşallah Rusya ile de ihracat kapısı çözülürse çiftçinin geliri daha da artacak. Çilek bu ilçenin kaderini değiştirdi. Çilekte markalaşıyoruz. Marka tescili ve coğrafi işaret için başvurduk. Köprübaşı çileği ismiyle patent alacağız. İlçemizin marka değeri artacak.
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Çilek önemli bir gelir kaynağımız. Çiftçimiz de memnun. İlçemizdeki üretimden dolayı kendi kendimize yetiyoruz. Çilek fidesi üremine de başladık. Daha önce fideyi Mersin ve Anamur'dan yıllık 2 milyona alıyorduk. Şimdi çiftçiler fide üretmeyi öğrendi. Gelir hızla artıyor."
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Çilek yetiştiricisi Furkan Özcan, askeriyeden istifa edip çilek yetiştirmek için memleketine döndüğünü söyledi. Özcan, "Burada 100 dönümde çilek üretiyoruz. 350-400 ton verim bekliyoruz. Daha önce uzman çavuştum. Görevi bıraktım, babamla birlikte çilek yetiştirme işi yapıyorum. Çilekte para var. Burada en çok üretenlerden biriyiz. Kışın sera yapıyorum, kilosu 10 liradan başlıyor" diye konuştu.