Anadolu Üniversitesi öğrencileri ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, hocalarının desteği ile ürettiği insansız hava aracı(İHA) Jaeger ile ABD'deki yarışmaya katılmak için Florida eyaletinin Lakeland şehrine gitti.
Anotolia Aero Design ekibi Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet Karakoç eşliğinde özel sandıklarda götürdükleri İHA'ları monte ederek, deneme uçuşları yaptı.
Ekip sorumlusu ve Jaeger'i üreten ekibin başkanı Karakoç, "Deneme uçuşlarımız başarılı geçiyor. Hafta sonu Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
10 kişiden oluşan ekip, yarışmaya Türkiye'den katılan tek ekip olma özelliği taşıyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 75 ekip yarışmaya katılıyor. Anadolu Üniversitesi ekibi ise yarışmanın en iddialı ekiplerinin başında geliyor.