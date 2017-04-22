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Anadolu Üniversitesi öğrencileri ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:06:28

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, hocalarının desteği ile ürettiği insansız hava aracı (İHA) ile ABD'de Türkiye'yi temsil etmeye gitti

  • 1 Anadolu Üniversitesi öğrencileri ABD'de Türkiye'yi temsil edecek
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    Anadolu Üniversitesi öğrencileri, hocalarının desteği ile ürettiği insansız hava aracı(İHA) Jaeger ile ABD'deki yarışmaya katılmak için Florida eyaletinin Lakeland şehrine gitti.

  • 2 Anadolu Üniversitesi öğrencileri ABD'de Türkiye'yi temsil edecek
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    Anotolia Aero Design ekibi Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet Karakoç eşliğinde özel sandıklarda götürdükleri İHA'ları monte ederek, deneme uçuşları yaptı.

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    Ekip sorumlusu ve Jaeger'i üreten ekibin başkanı Karakoç, "Deneme uçuşlarımız başarılı geçiyor. Hafta sonu Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

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    10 kişiden oluşan ekip, yarışmaya Türkiye'den katılan tek ekip olma özelliği taşıyor.

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    Dünyanın çeşitli ülkelerinden 75 ekip yarışmaya katılıyor. Anadolu Üniversitesi ekibi ise yarışmanın en iddialı ekiplerinin başında geliyor.

 

 

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