Anadolu Üniversitesi öğrencileri ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

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Geçen yıl yapılan yarışmada yine Türkiye'den yarışmaya katılan tek ekip olan Anadolu Üniversitesi öğrencileri genel sıralamada üçüncülük, en fazla yük taşımada ikincilik, yük taşıma oranında a birincilik ödülü almıştı.