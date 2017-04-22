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Kanola, Silivrili çiftçinin gelir kaynağı oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:30:30 AA

Silivri Önder Çiftçi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Oral, kanola çiçeklerinin çiftçilere ciddi gelir kaynağı olduğunu belirterek, "Şu an kanoladan aldığımız verim, Avrupa ortalamasının üstündedir." dedi

  • 1 Kanola, Silivrili çiftçinin gelir kaynağı oldu
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    Kanola çiçekleri, Silivri'de Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü civarında ve mahallelerin birçok noktasında tarlaları sarıya boyadı.

  • 2 Kanola, Silivrili çiftçinin gelir kaynağı oldu
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    İlçe genelinde son dönemde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola, biyodizel yapımında da kullanılıyor.

  • 3 Kanola, Silivrili çiftçinin gelir kaynağı oldu
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    Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 15 yıldır ekilen kanolanın, Trakya ve Silivri'deki çiftçilerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

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    Tarlaları renklendiren kanolanın yağ yapımında kullanıldığını anlatan Oral, "Kanola bir yağ bitkisidir, bu çiçekler bir süre sonra tane bağlayacak. 

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    Kanola tohumundan bitkisel yağ meydana gelir. Yağ ülkemizin en büyük açıklarından biri. Dış alımında petrolden sonra en çok harcadığımız döviz ham yağdır.

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