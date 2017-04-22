Kanola, Silivrili çiftçinin gelir kaynağı oldu

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Silivri'de 14 yıldır çiftçilik yapan Ersin Taşkın, "Burada kanola yetiştirmekteyiz. Kanola çiçeği yağda da kullanılabiliyor, kanola sofralarımıza kadar geliyor, biyodizel olarak da ciddi gelir kaynağımız oldu. Diğer ekilen ürünlere göre kanola çiçekleri ön plana çıkmış durumda." dedi.