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IPEK Projesi DowAksa
İŞ-YAŞAM

IPEK Projesi’ne “Teknoloji Geliştirme Ödülü”

IPEK Projesi ile geliştirilecek malzemeler TF-X, HÜRKUŞ ve ANKA gibi özgün projelerde de kullanılabilecek

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:30:23 Güncelleme: 15:31:31

DowAksa’nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile ortaklaşa yürüttüğü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından desteklenen IPEK Projesi, Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) tarafından düzenlenen “2017 Yılı Savunma Sanayii Özel Ödülleri” organizasyonu kapsamında, SSM tarafından verilen “2017 Yılı Savunma Sanayii Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülü almaktan ötürü büyük gurur duyduklarını belirten DowAksa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman şunları söyledi:

“Türk şirketleri artık her zamankinden daha gelişmiş teknolojik ürünler geliştiriyor, üretiyor ve ihraç ediyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın finansman desteği ve proje ortağımız TUSAŞ ile birlikte yürüttüğümüz IPEK Projesi kapsamında hem askeri hem de sivil havacılık uygulamalarına yönelik prepreg malzemelerini Yalova’da üretiyoruz. Yine proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Projemizin SSM tarafından ödüllendirilmesi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

IPEK Projesi kapsamında havacılık standartlarına uygun geliştirilecek ve uluslararası havacılık sektöründe de büyük ölçüde kullanıma sahip olan karbon elyaf ve uygun reçine bazlı prepreg malzemeleri, Türkiye’nin yerli uçaklar hedefi için de önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. IPEK Projesi ile geliştirilecek malzemeler TF-X, HÜRKUŞ ve ANKA gibi özgün projelerde de kullanılabilecek.

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