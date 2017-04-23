İŞ-YAŞAM
Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
23 Nisan 2017 Pazar, 12:14:23 | Güncelleme: 12:50:35
AA
Dev lüks yata 1,2 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı
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İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait Topaz isimli 149 metre uzunluğundaki lüks yat Marmaris'e geldi.
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Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen ve değeri yaklaşık 400 milyon avro olan Topaz, sabaha karşı Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.
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Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.
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Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi.
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Dört saat kadar süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1,2 milyon lira ödeneceği öğrenildi.
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Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1,5 milyon lirayı bulduğu belirtildi.
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Topaz'ın öğleden sonra ilçeden ayrılarak Yunan adalarına gideceği kaydedildi.
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Söz konusu yat geçen sene de Marmaris Limanı'na yakıt almak için yanaştırılmış ve 1 milyon liralık yakıt ikmali yapılmıştı.
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Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 528 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edilmişti.
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Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında yine Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırılmıştı.
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