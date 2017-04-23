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Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te

23 Nisan 2017 Pazar, 12:14:23 AA

Dev lüks yata 1,2 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı

  • 1 Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
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    İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait Topaz isimli 149 metre uzunluğundaki lüks yat Marmaris'e geldi.

  • 2 Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
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    Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen ve değeri yaklaşık 400 milyon avro olan Topaz, sabaha karşı Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.

  • 3 Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
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    Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

  • 4 Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
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    Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi.

  • 5 Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
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    Dört saat kadar süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1,2 milyon lira ödeneceği öğrenildi.

 

 

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