Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi

23 Nisan 2017 Pazar, 13:04:39 | Güncelleme: 13:38:46
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4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı ambulans 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) sergilenecek.
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Zırhlı araçlar "HIZIR" ve "KHAN" yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır hale getirildi.
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Segmentinin en güçlü muharebe aracı "HIZIR"ın lansmanı 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
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"HIZIR", Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.
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Araç, NATO standartlarında, 4x4 konfigürasyonunda, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.
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Balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip "HIZIR", kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.
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"HIZIR", komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç niteliğinde bulunuyor.
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Araç 9 personel kapasiteli.
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"KHAN" ise balistik korumalı, el bombalarına karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ailesinin ilk üyesini oluşturuyor.
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8 personel taşıma kapasiteli araç, hızlı, dinamik, çok yönlü, bakım kolaylığı sağlayan özellikleriyle dikkati çekiyor.
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Araç, Toyota Land Cruiser şasisi üzerinde, yüksek balistik koruma sağlayan monokok zırh çeliği gövdeye sahip.
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Kırsal ve kentsel her türlü iklim koşullarında operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılayabiliyor.
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KHAN'ın da yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır hale getirildi.
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"Hızır" ve "Khan" tamamen Katmerciler Ar-Ge Merkezi'nde geliştirildi.
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Öte yandan şirket fuarda 4x4 zırhlı ambulanslarını da ilk kez görücüye çıkaracak. Yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla Ford F550 araç şasisi üzerine tasarlanıp donatıldı. Ambulansın geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon gerçekleştirerek hastalara müdahale edilebiliyor.
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Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dahil 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. 300 beygir gücüne ve 4x4 sürüş özelliklerine sahip ve her türlü yol ve iklim koşullarına uygun üretilen zırhlı ambulanslar, sürücü, sağlık personeli ve hastanın tam emniyetini sağlıyor.