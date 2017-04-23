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Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi

23 Nisan 2017 Pazar, 13:04:39 AA

4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı ambulans 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) sergilenecek.

  • 1 Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi
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    Zırhlı araçlar "HIZIR" ve "KHAN" yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır hale getirildi.

  • 2 Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi
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    Segmentinin en güçlü muharebe aracı "HIZIR"ın lansmanı 3. High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. 

     

  • 3 Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi
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    "HIZIR", Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor. 

     

  • 4 Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi
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    Araç, NATO standartlarında, 4x4 konfigürasyonunda, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi. 

  • 5 Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi
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    Balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip "HIZIR", kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.

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