Doğal taş ihracatçısı Avustralya’ya çıkarma yapacak

Avustralya’nın en büyük şehri Sydney’de 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Design Build 2017 31. Uluslararası İnşaat Teknolojileri Fuarı’na bu yıl Türkiye’den sektörün lideri 11 firma milli katılım gösterecek.

FUAR İHRACATIMIZI YÜZDE 20 ARTIRACAK

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, 2016 yılında Türkiye’den Avustralya’ya 30 milyon 842 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi. Bu ülkeye en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ikinci sıradaki İtalya’nın, 32 milyon dolarlık doğal taş sattığını kaydeden Çevik, “İhracat yaptığımız ülkeler içinde Avustralya 10’uncu sırada yer yer alıyor. Hedefimiz Avustralya’ya 2016 yılında yaptığımız 31 milyon dolarlık ihracatımızı fuarında etkisiyle yüzde 20 artırarak 37 milyon dolara çıkarmak. Bu pazardan daha fazla pay alabiliriz” dedi.

740 ÜRÜN SERGİLENDİ

Avustralya’nın sektördeki en önemli etkinliği olma özelliği taşıyan fuarın geçtiğimiz yıl tüm dünyadan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Çevik, “Geçen yıl fuarda 300’ün üzerinde firma katılımcı olarak yer aldı. Fuarı 6 bin 659 kişi ziyaret etti. Fuar süresince 740 farklı ürün sergilendi. Fuara bu yıl da birçok ülkeden yapı ve inşaat sektörü profesyonellerinden katılım ve ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu.

ÇİN'İN AVANTAJLARI ÇOK FAZLA

Çin’in Avustralya’ya 98 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla ilk sırada yer aldığını ifade eden İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, “Çin’in avantajları büyük, iş gücünün uygunluğu ve en önemlisi Avustralya kıtasına yakın olması dolayısıyla ticareti daha kolay. Bu pazarda rakibimiz İtalya. Onların taşlarından daha iyi taşlarımız var. Çok kaliteli üretim yapan fabrikalarımız mevcut. Bizim Avustralya’ya İtalya’dan daha fazla taş satmamamız için hiçbir neden yok. Fuara daha önce bireysel katılımlar olmuş fakat ilk defa bir milli katılım düzenleniyor. İtalya’dan daha fazla doğal taş satabilme kapasitesine sahibiz” diye konuştu.