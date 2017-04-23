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İŞ-YAŞAM

Türk şirketleri değişimlere daha hızlı adapte oluyor

GfK'nın araştırmasına göre, Türk şirketlerinin zorlu değişimlere ve gelişmelere, yabancı rakiplerine oranla daha hızlı ayak uydurduğu tespit edildi

23 Nisan 2017 Pazar, 17:20:11 Güncelleme: 17:22:27 AA

Türk şirketlerinin zorlu değişimlere ve gelişmelere, yabancı rakiplerine oranla daha hızlı ayak uydurduğu tespit edildi.

Araştırma şirketi GfK, Kutlay Danışmanlık iş birliğiyle Türkiye’de firmaların değişimlere yatkınlığı ve değişim sürecinde ne kadar esnek olduğunu saptamak amacıyla "dayanıklılık ve esneklik" konulu bir çalışma yaptı.

Bu kapsamda Türkiye’de toplam 452 "beyaz yaka çalışana" değişimi yönetmek, rekabetçilik, müşteri odaklılık, şirket kültürü, liderlik anlayışı ve kredibilite başlıklarında firmalarıyla ilgili sorular sorularak, toplanan verilerden yapılan özel analizlerle şirketlerin "esneklik" skorları hesaplandı.

Buna göre, Türkiye’deki şirketlerin ortalama esneklik skoru 66 olarak hesaplanırken, şirketlerin dayanıklılık ve esneklik seviyelerinin ortalama ve iyileştirmeye açık olduğu belirlendi. Söz konusu skorun 0-60 arasında olması düşük, 60-79 puanlarında orta, 80 ve üstü puanlarında da yüksek esneklik ve dayanıklılığı ifade ediyor.

Esneklik skoru yerli şirketlerde 67, yabancı şirketlerde 66, yerli-yabancı ortaklıklarda ise 64 olarak tespit edildi.

YERLİ, KÜÇÜK VE GENÇ ŞİRKETLER DAHA DAYANIKLI 

Şirketlerden 1-49 çalışanı olanlar, tamamen yerli olanlar ve 11 ila 25 yıl arası faaliyet gösterenlerin diğer şirketlere göre daha dayanıklı ve esnek olduğu görüldü. Herhangi bir kriz ortamında yaşça daha genç şirketlerin dinamik, hızlı ve proaktif olmak ve cesur kararlar almak konusunda daha başarılı olduğunu belirlenirken, 11 ila 25 yaş aralığındaki şirketlerin dinamik yapıda olduğu ve hızlı aksiyon aldığını belirtenlerin oranı yüzde 71 oldu.

Katılımcıların yüzde 57'si ise 25 yıldan fazla faaliyet gösteren firmaların dinamik yapıda olduğunu kaydetti.

"Dinamik bir yapıyız, hızla planlar ve aksiyon alırız" ifadesine katılım düzeyi yerli şirketlerde yüzde 68 olurken, buna en düşük katılımın yüzde 53 ile yabancı şirketlerde olduğu belirlendi.

Başarısızlığı gerçekçi bir iyimserlikle yorumlayarak, bir sonraki adımları planladıklarını değerlendirenlerin oranı da 11 ila 25 yıl arası faaliyet gösteren şirketlerde yüzde 59, 10 yıldan az süre faaliyet gösteren şirketlerde yüzde 53, 25 yılın üzerinde faaliyet gösteren firmalarda ise yüzde 51 olarak belirlendi.

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