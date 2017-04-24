İŞ-YAŞAM
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Berat Albayrak Barbaros
İŞ-YAŞAM

Barbaros 3 yıl sonra tekrar sıcak sularda

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın en önemli ayağı deniz aramacılığı Barbaros Hayrettin Paşa’nın Doğu Akdeniz’e inmesiyle başladı. 3 yıl sonra sıcak sularla buluşan Barbaros, 3 boyutlu sismik arama yapıyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 04:18:27 Güncelleme: 04:21:04 HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Akdeniz’de yapılacağını açıkladığı sismik aramalar, resmen başladı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Türkiye’nin Akdeniz’deki çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisi için ilk etapta Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz’e indi.

3 yıl sonra yeniden sıcak sularla buluşan Barbaros, 3 boyutlu sismik araştırma yapıyor. Akdeniz’deki sismik aramalarına 21 Nisan’da başlayan gemi, 31 Mayıs’a kadar Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayacak. Türkiye ile KKTC arasında kalan deniz taranacak, iki boyutlu ve üç boyutlu sismik harita çıkarılarak petrol ve doğalgaz bölgeleri tespit edilecek. Ardından Oruç Reis gemisi ile de sismik aramalar artırılacak. Türkiye’nin ilk kez sahip olacağı sondaj gemisi de Akdeniz’de görev yapacak. Sismik veriler ışığında Akdeniz’de nokta sondajlar gerçekleştirilecek.

SON TEKNOLOJİ İLE ÇALIŞIYOR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), 2013 yılında 130 milyon dolarlık bütçe ile satın aldığı, dünyanın en son teknolojisine sahip sismik gemilerinden olan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, aynı yıl Akdeniz’de yaptığı sismik çalışmalarla dünyada yankı yaratmıştı. Norveç’ten satın alınan 3 boyutlu sismik araştırma gemisi 84 metre uzunluğunda. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Doğal taş ihracatçısı Avustralya’ya çıkarma yapacak
İŞ-YAŞAM

Doğal taşta gözler Avustralya'da
Hızır ve Khan üretime hazır hale geldi
İŞ-YAŞAM

Ve artık üretime hazır...
Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
İŞ-YAŞAM

Şeyh Mansur'un yatı marinalara sığmadı
TMO yarın fındık alımına başlıyor
İŞ-YAŞAM

TMO hazırlıklarını tamamladı
Havayoluyla ihracat 17,7 milyar dolara ulaştı
İŞ-YAŞAM

Havayoluyla ihracat artıyor
Kuzu göbeği mantarı 150 TL'den satılıyor
İŞ-YAŞAM

Bir tanesi tam 30 TL
Türk şirketleri değişimlere daha hızlı adapte oluyor
İŞ-YAŞAM

TÜRK ŞİRKETLERİ DAHA HIZLI ADAPTE OLUYOR
Dokuz trilyon dolarlık sünger operasyonu
İŞ-YAŞAM

DOKUZ TRİLYON DOLARLIK SÜNGER OPERASYONU
Türkiye'de ofisi olmayan e-ticaret şirketleri mercek altında
İŞ-YAŞAM

E-TİCARET ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA
Balda 'kimlik' ihracatı ikiye katlayacak
İŞ-YAŞAM

BALDA 'KİMLİK' MÜJDESİ
En çok kaza yapana en büyük indirim
İŞ-YAŞAM

EN ÇOK KAZA YAPANA EN BÜYÜK İNDİRİM
Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları için düğmeye basıldı
İŞ-YAŞAM

PETROL VE DOĞALGAZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme