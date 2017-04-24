Barbaros 3 yıl sonra tekrar sıcak sularda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Akdeniz’de yapılacağını açıkladığı sismik aramalar, resmen başladı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Türkiye’nin Akdeniz’deki çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisi için ilk etapta Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz’e indi.

3 yıl sonra yeniden sıcak sularla buluşan Barbaros, 3 boyutlu sismik araştırma yapıyor. Akdeniz’deki sismik aramalarına 21 Nisan’da başlayan gemi, 31 Mayıs’a kadar Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayacak. Türkiye ile KKTC arasında kalan deniz taranacak, iki boyutlu ve üç boyutlu sismik harita çıkarılarak petrol ve doğalgaz bölgeleri tespit edilecek. Ardından Oruç Reis gemisi ile de sismik aramalar artırılacak. Türkiye’nin ilk kez sahip olacağı sondaj gemisi de Akdeniz’de görev yapacak. Sismik veriler ışığında Akdeniz’de nokta sondajlar gerçekleştirilecek.

SON TEKNOLOJİ İLE ÇALIŞIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), 2013 yılında 130 milyon dolarlık bütçe ile satın aldığı, dünyanın en son teknolojisine sahip sismik gemilerinden olan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, aynı yıl Akdeniz’de yaptığı sismik çalışmalarla dünyada yankı yaratmıştı. Norveç’ten satın alınan 3 boyutlu sismik araştırma gemisi 84 metre uzunluğunda. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.