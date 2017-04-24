Sanal tüccara vergi kıskacı!

Vergi ödemeyen e-ticaret şirketlerine inceleme başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’de ofisi bulunmayan bazı e-ticaret sitelerinin vergi de ödemediğini belirterek bu şirketlere inceleme başlattıklarını duyurdu. Rekabet Kurulu’nun da konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Kurul Hollandalı otel arama motoru Booking.com’a 2.5 milyon TL para cezası vermiş, şirketin Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulmuştu.

KÜRESEL SORUN

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan satışlar ve reklamlar ile paylaşım ekonomisinin gelirlerinin nasıl vergilendirileceği 2013’ten bu yana baş ağrıtan küresel bir sorun. Buradaki yasal boşluğun nasıl doldurulacağı hâlâ tartışılıyor. Maliye geçen yıl stopaj kesintisi şeklinde yüzde 15 vergi getirmeyi gündemine almıştı ama henüz netleşmedi. Geleneksel mecralara verilen her reklamın vergisi kesilirken, sosyal medya ve arama motorlarına verilen reklamların vergisi kesilmiyor. Google, Twitter ve Facebook ve ulaşım platformu Uber’in Türkiye’de ofisleri var, fakat bu ofisler şirketlerin sadece tanıtım ve operasyon faaliyetlerini yönetiyor. Uluslararası şirketler ikili anlaşmalar nedeniyle sadece merkezlerinin olduğu ülkede vergi ödüyor.

‘ÜLKEDE PARA KAZANAN VERGİSİNİ VERMELİ’

Ağbal, ülkede iş yeri olmasa bile ticari faaliyetlerini yürüten, para kazanan firmalar bakımından vergileme hakkının Türkiye’de olduğunu belirterek “Ülkede kim para kazanıyorsa, vergisini ödemeli” dedi.

KÜRESEL ÇÖZÜM YAKIN

Vergi sorunu ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminde. Bu da çözüm umudunu artırıyor. Trump, şirketlerin değerin oluştuğu yerde vergi ödemesi gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği ve ABD’de de vergi vermeyen bu şirketler, veri ya da araştırma-geliştirme merkezleri açıp istihdam yaratarak sorunu aşmaya çalışıyor.

1 MİLYAR TL KAZANIYOR

2006 yılı itibarıyla Google ve Youtube’un Türkiye’deki ölçülen reklam gelirleri 800 milyon TL. Bu Türkiye’deki dijital reklam gelirlerinin yaklaşık yarısı. Ekstra gelirlerle şirketin Türkiye’de elde ettiği ciro 1 milyar TL’yi buluyor. 2011 yılında 71 milyon liralık vergi cezası kesilen Google, Türkiye’de şu ana kadar 120 milyon dolar ödedi.