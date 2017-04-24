Mart ayından itibaren 1633 tekne Türk bayrağına geçti

Hükümet, yabancı bayrak taşıyan Türk sahipli gemilerin Türk bayrağına geçmesi için bir dizi tedbiri hayata geçirirken, Mart ayı itibarıyla başlayan başvurular sonucunda bin 663 tekne Türk bayrağına geçti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk bayrağına geçen tekne sayısının 6 bini bulmasını beklediklerini söyledi. Arslan, Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve teknelerde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirdiklerini ve ÖTV’yi sıfırladıklarını belirterek yat sahiplerine bu fırsattan yararlanıp Türk bayrağına geçme çağrısında bulundu.

5.6 MİLYAR TL’LİK ÖTV ALINMADI

Arslan, 2004 yılından itibaren denizcilik sektörüne 5.6 milyar TL’lik ÖTV’siz yakıt desteği verildiğini vurguladı.

Deniz ÇİÇEK/ANKARA